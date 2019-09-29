Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Штурм
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Адмира
0'
1:0
18' Гол
Китеишвили Отар
41'
27
Зибенхандль
Йорг
26
Кох
Фабиан
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
4
Шраммель
Томас
21
Домингес
Хуан
25
Хирлэндер
Штефан
11
Десподов
Кирилл
10
Китеишвили
Отар
29
Рёчер
Торстен
9
Балай
Беким
1
Ляйтнер
Андреас
55
Fabian
Menig
6
Шёссвендтер
Кристоф
18
Лакнер
Маркус
37
Leonardo
Lukacevic
8
Roman
Kerschbaum
14
Morten
Hjulmand
29
Muhammed-Cham
Saracevic
20
Marco
Kadlec
21
Seth
Paintsil
11
Бакыш
Синан
Штурм
4-2-3-1
Адмира
4-2-3-1

Ход матча

18'
Китеишвили Отар
1:0

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм
Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм
Адмира Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Винер 3:0 Адмира Эбрайхсдорф 2:1 Адмира Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Адмира 1:1 Тим Венер Линьен
Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира Драссбург 1:0 Адмира Адмира 0:1 Мархфельд Маннсдорф Адмира 0:1 ЛАСК Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира

Последние игры между собой

Штурм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Адмира: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Штурм 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:3 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Штурм Бундеслига
Штурм 6:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Штурм Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Адмира Бундеслига Штурм 3:1 Адмира Бундеслига Штурм 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 Штурм Кубок Австрии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 40 - 9 25
2. ЛАСК 9 6 2 1 16 - 5 20
3. Вольфсбергер 9 6 1 2 23 - 10 19
4. Рапид Вена 8 5 1 2 16 - 8 16
5. Штурм 1:0 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Хартберг 8 3 2 3 16 - 18 11
7. Ваттенс 9 2 3 4 12 - 17 9
8. Альтах 0:0 9 2 2 5 16 - 18 8
9. Аустрия Вена 9 2 2 5 13 - 20 8
10. Маттерсбург 0:0 9 2 2 5 10 - 22 8
11. Санкт-Пёльтен 9 1 3 5 6 - 25 6
12. Адмира 0:1 9 0 2 7 4 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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