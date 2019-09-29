Австрия: Бундеслига 2019-2020
Штурм
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Merkur-Arena
Адмира
1:0
18' ГолКитеишвили Отар
26
Кох
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Fabian MenigЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Marco KadlecПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Нападающий
-
27 Emanuel Aiwu
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
Ход матча
18'
1:0
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм
Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм
Адмира Последние 20 матчей: +3 =4 -13Винер 3:0 Адмира Эбрайхсдорф 2:1 Адмира Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Адмира 1:1 Тим Венер Линьен
Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира Драссбург 1:0 Адмира Адмира 0:1 Мархфельд Маннсдорф Адмира 0:1 ЛАСК Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира
Последние игры между собой
Штурм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Адмира: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Штурм 6:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Штурм Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Адмира Бундеслига Штурм 3:1 Адмира Бундеслига Штурм 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 Штурм Кубок Австрии
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|40 - 9
|25
|2.
|ЛАСК
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|Вольфсбергер
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|4.
|Рапид Вена
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|5.
|Штурм
|1:0
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Хартберг
|8
|3
|2
|3
|16 - 18
|11
|7.
|Ваттенс
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|8.
|Альтах
|0:0
|9
|2
|2
|5
|16 - 18
|8
|9.
|Аустрия Вена
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|10.
|Маттерсбург
|0:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|11.
|Санкт-Пёльтен
|9
|1
|3
|5
|6 - 25
|6
|12.
|Адмира
|0:1
|9
|0
|2
|7
|4 - 24
|2
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