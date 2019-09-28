Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Вольфсбергер
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ваттенс
0'
35' Желтая карточка
Рнич Неманья
1:0
50' Гол
Ниангбо Андерсон
53' Желтая карточка
54' Желтая карточка
 54'
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
21
Ниангбо
Андерсон
25
Ferdinand
Oswald
34
Stefan
Hager
13
Agonay
Jimenez
Ione
4
Гугганиг
Давид
14
Julian
Peter
Goelles
42
Мадер
Флориан
46
Lukas
Grgic
17
Felix
Adjei
16
Florian
Rieder
22
Дедич
Златко
27
Kelvin
Yeboah
Вольфсбергер
4-3-1-2
Ваттенс
3-4-1-2

Ход матча

35'
Рнич Неманья
 
50'
Ниангбо Андерсон
1:0
53'
 
54'
 

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург
Ваттенс Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург
Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:1 9 8 1 0 38 - 9 25
2. Вольфсбергер 1:0 9 7 0 2 22 - 8 21
3. ЛАСК 3:0 9 6 2 1 16 - 5 20
4. Рапид Вена 8 5 1 2 16 - 8 16
5. Штурм 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Хартберг 8 3 2 3 16 - 18 11
7. Аустрия Вена 1:2 9 2 2 5 13 - 18 8
8. Ваттенс 0:1 9 2 2 5 10 - 16 8
9. Альтах 8 2 1 5 16 - 18 7
10. Маттерсбург 8 2 1 5 10 - 22 7
11. Санкт-Пёльтен 0:3 9 1 3 5 6 - 25 6
12. Адмира 8 0 2 6 4 - 23 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Ниангбо Андерсон бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Рнич Неманья получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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