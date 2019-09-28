Австрия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Лавантталь Арена
Ваттенс
35' Желтая карточкаРнич Неманья
1:0
50' ГолНиангбо Андерсон
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
34
Stefan
Hager
46
Lukas
Grgic
17
Felix
Adjei
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
-
17 Felix AdjeiПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
35'
50'
1:0
53'
54'
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +15 =0 -5Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург
Ваттенс Последние 20 матчей: +11 =2 -7Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург
Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1
|9
|8
|1
|0
|38 - 9
|25
|2.
|Вольфсбергер
|1:0
|9
|7
|0
|2
|22 - 8
|21
|3.
|ЛАСК
|3:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|4.
|Рапид Вена
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|5.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Хартберг
|8
|3
|2
|3
|16 - 18
|11
|7.
|Аустрия Вена
|1:2
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|8.
|Ваттенс
|0:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|9.
|Альтах
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|10.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:3
|9
|1
|3
|5
|6 - 25
|6
|12.
|Адмира
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
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