Австрия: Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
2:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Альянц
Хартберг
1:0
17' ГолФунтас Таксиархис
20' Желтая карточкаЛюбичич Деян
30' Желтая карточкаКайнц Тобиас
1:1
45' ГолДоссу Жодель
1:2
51' ГолКанкола Давид
71' Желтая карточкаКанкола Давид
2:2
72' ГолФунтас Таксиархис
80' Желтая карточкаMichael Huber
2:3
83' ГолТадич Дарио
24
Ауэр
Штефан
39
Любичич
Деян
27
Баджи
Алиу
23
Кайнц
Тобиас
20
Доссу
Жодель
28
Juergen
Heil
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
22 Amadou Dante
-
27 Lukas Ried
-
19 Tomas Ostrak
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
17'
20'
30'
45'
1:1
51'
1:2
71'
72'
80'
83'
2:3
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +14 =1 -5Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена
Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг
Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|40 - 9
|25
|2.
|ЛАСК
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|Вольфсбергер
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|4.
|Рапид Вена
|2:3
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|5.
|Штурм
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Хартберг
|3:2
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|7.
|Маттерсбург
|9
|3
|1
|5
|12 - 22
|10
|8.
|Ваттенс
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|9.
|Аустрия Вена
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|10.
|Альтах
|9
|2
|1
|6
|16 - 20
|7
|11.
|Санкт-Пёльтен
|9
|1
|3
|5
|6 - 25
|6
|12.
|Адмира
|9
|0
|2
|7
|5 - 27
|2
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