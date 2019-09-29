Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Рапид Вена
2:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
17' Гол
Фунтас Таксиархис
20' Желтая карточка
Любичич Деян
30' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
1:1
45' Гол
Доссу Жодель
1:2
51' Гол
Канкола Давид
71' Желтая карточка
Канкола Давид
2:2
72' Гол
Фунтас Таксиархис
80' Желтая карточка
Michael Huber
2:3
83' Гол
Тадич Дарио
90'+2
1
Штребингер
Ричард
24
Ауэр
Штефан
17
Дибон
Кристофер
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
39
Любичич
Деян
8
Шваб
Штефан
9
Фунтас
Таксиархис
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
7
Шаберсбергер
Филипп
27
Баджи
Алиу
1
Rene
Swete
23
Кайнц
Тобиас
4
Michael
Huber
26
Patrick
Obermueller
14
Клем
Кристиан
42
Нимага
Бакари
20
Доссу
Жодель
18
Канкола
Давид
28
Juergen
Heil
40
Готаль
Сандро
9
Реп
Райко
Рапид Вена
4-2-3-1
Хартберг
4-1-4-1

Ход матча

17'
Фунтас Таксиархис
(Кнасмюлльнер Кристоф)
1:0
20'
Любичич Деян
 
30'
 
Кайнц Тобиас
45'
1:1
Доссу Жодель
(Juergen Heil)
46'
 
Тадич Дарио
Готаль Сандро
46'
Dalibor Velimirovic
Любичич Деян
 
51'
1:2
Канкола Давид
(Реп Райко)
57'
Аразе Кельвин
Баджи Алиу
 
71'
 
Канкола Давид
72'
Фунтас Таксиархис
(Ульманн Максимилиан)
2:2
77'
 
Lukas Ried
Нимага Бакари
80'
 
Michael Huber
83'
2:3
Тадич Дарио
(Доссу Жодель)
84'
Melih Ibrahimoglu
Кнасмюлльнер Кристоф
 
86'
 
Thomas Rotter
Доссу Жодель

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена
Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг
Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Рапид Вена 3:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:2 Хартберг Бундеслига Рапид Вена 5:2 Хартберг Кубок
Хартберг 3:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Хартберг Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 40 - 9 25
2. ЛАСК 9 6 2 1 16 - 5 20
3. Вольфсбергер 9 6 1 2 23 - 10 19
4. Рапид Вена 2:3 9 5 1 3 18 - 11 16
5. Штурм 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Хартберг 3:2 9 4 2 3 19 - 20 14
7. Маттерсбург 9 3 1 5 12 - 22 10
8. Ваттенс 9 2 3 4 12 - 17 9
9. Аустрия Вена 9 2 2 5 13 - 20 8
10. Альтах 9 2 1 6 16 - 20 7
11. Санкт-Пёльтен 9 1 3 5 6 - 25 6
12. Адмира 9 0 2 7 5 - 27 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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