Голландия: Эредивизие 2019-2020

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ПЕК Зволле
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион: Зрители: 13482
ПСВ
0'
27' Желтая карточка
Хамер Густаво
30' Желтая карточка
Фиргевер Ник
0:1
39' Гол
 39'
1
Маус
Ксавье
38
Хамер
Густаво
29
Лахман
Даррил
15
Керстен
Сэм
31
Ван
Вермескеркен
Саи
6
Саймак
Мустафа
22
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
10
Тай
Леннарт
17
Джонсон
Деннис
8
Гучаннеджад
Реза
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
4
Фиргевер
Ник
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
8
Хендрикс
Йоррит
7
Брума
Арминду
24
Ихаттарен
Мохаммед
10
Бергвейн
Стевен
9
Мален
Дониэлл
ПЕК Зволле
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

Ход матча

27'
Хамер Густаво
 
30'
 
Фиргевер Ник
39'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам
Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс
Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ ПСВ 3:1 Хераклес

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 12
ПСВ: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 2
ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 27 - 6 20
2. ПСВ 0:0 8 5 3 0 18 - 5 18
3. Витесс 8 5 2 1 16 - 12 17
4. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 16 - 3 16
5. Виллем II 0:0 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Твенте 7 3 3 1 15 - 11 12
7. Утрехт 0:0 8 3 3 2 14 - 11 12
8. Спарта Роттердам 8 3 3 2 16 - 15 12
9. Хераклес 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Фейеноорд 7 2 4 1 11 - 12 10
11. Херенвен 8 2 4 2 11 - 9 10
12. ВВВ-Венло 8 3 0 5 9 - 16 9
13. ПЕК Зволле 0:0 8 2 2 4 13 - 16 8
14. Гронинген 8 2 1 5 7 - 12 7
15. Эммен 8 2 1 5 11 - 17 7
16. АДО Ден Хааг 8 2 0 6 10 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 8 0 3 5 8 - 21 3
18. Ваалвейк 8 0 1 7 8 - 26 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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