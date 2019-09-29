Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13482
ПСВ
27' Желтая карточкаХамер Густаво
30' Желтая карточкаФиргевер Ник
15
Керстен
Сэм
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тай ЛеннартПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Деккер РикЗащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
30'
39'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам
Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 12
ПСВ: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 2
ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|27 - 6
|20
|2.
|ПСВ
|0:0
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|3.
|Витесс
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|4.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|16 - 3
|16
|5.
|Виллем II
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|15 - 11
|12
|7.
|Утрехт
|0:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|8
|3
|3
|2
|16 - 15
|12
|9.
|Хераклес
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Фейеноорд
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|11.
|Херенвен
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|14.
|Гронинген
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|15.
|Эммен
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|8
|2
|0
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|0
|3
|5
|8 - 21
|3
|18.
|Ваалвейк
|8
|0
|1
|7
|8 - 26
|1
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