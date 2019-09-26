Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
Позже
Стадион: Матмю Атлантик
ПСЖ
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =3 -12Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо
ПСЖ Последние 20 матчей: +12 =2 -6ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург
Последние игры между собой
Бордо: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 7
|9
|12.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Амьен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|18.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
Бордо
2.8% (2)
Ничья
8.5% (6)
ПСЖ
88.7% (63)
1:2 ПСЖ
45.1% (32)
1:3 ПСЖ
16.9% (12)
0:2 ПСЖ
12.7% (9)
0:1 ПСЖ
8.5% (6)
1:1 Ничья
7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...