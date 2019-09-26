Франция: Лига 1 2019-2020

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Бордо
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо
Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо
ПСЖ Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург
Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако

Последние игры между собой

Бордо: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
ПСЖ 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:2 ПСЖ Лига 1 Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:2 Бордо Лига 1
Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
2. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
3. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Нант Заявка 7 4 1 2 7 - 5 13
5. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс Заявка 7 3 2 2 6 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 7 2 3 2 14 - 7 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 14 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бордо - ПСЖ
    Бордо
    2.8% (2)
    Ничья
    8.5% (6)
    ПСЖ
    88.7% (63)
    1:2 ПСЖ
    45.1% (32)
    1:3 ПСЖ
    16.9% (12)
    0:2 ПСЖ
    12.7% (9)
    0:1 ПСЖ
    8.5% (6)
    1:1 Ничья
    7% (5)
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