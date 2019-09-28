Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Брюгге
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
26
Ритс
Матс
35
Тау
Перси
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
35 Тау ПерсиПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
19 Влитинк ТибоЗащитник
-
21 Коолс ДионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Икома ЛуисНападающий
-
10 Диань МбайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =7 -5Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен
Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге Последние 20 матчей: +14 =5 -1Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге
Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Брюгге: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|8
|6
|0
|2
|20 - 6
|18
|2.
|Брюгге
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 3
|18
|3.
|Ройал Антверпен
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|4.
|Мускрон-Перювельз
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Мехелен
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Гент
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|7.
|Генк
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Зульте-Варегем
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|11.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Андерлехт
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|1
|0
|7
|7 - 19
|3
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
|16.
|Эйпен
|8
|0
|3
|5
|4 - 19
|3
Загрузка...