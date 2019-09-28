Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Брюгге
0' 12'
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
4
Бато
Шелдон
23
Пейре
Тибо
22
Коррин
Александр
30
Ванлерберге
Йорди
13
Joachim
Van
Damme
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
31
Ванзейр
Данте
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
26
Ритс
Матс
35
Тау
Перси
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
14
Окереке
Давид
Мехелен
4-2-3-1
Брюгге
4-1-4-1

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен
Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге
Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Брюгге: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Мехелен 0:0 Брюгге Товарищеские матчи Мехелен 0:3 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:0 Мехелен Первый дивизион А Брюгге 6:1 Мехелен Лига Про
Мехелен 0:2 Брюгге Лига Про Мехелен 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мехелен Лига Про Брюгге 3:2 Мехелен Кубок Бельгии Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:0 Брюгге Кубок Бельгии Мехелен 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:3 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 8 6 0 2 20 - 6 18
2. Брюгге 0:0 8 5 3 0 16 - 3 18
3. Ройал Антверпен 7 5 0 2 16 - 8 15
4. Мускрон-Перювельз 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Мехелен 0:0 9 4 3 2 14 - 11 15
6. Гент 7 4 2 1 18 - 8 14
7. Генк 8 4 1 3 13 - 10 13
8. Зульте-Варегем 8 3 3 2 10 - 10 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 10 11
10. Сент-Трюйден 8 3 2 3 8 - 11 11
11. Остенде 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Кортрейк 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Андерлехт 8 1 2 5 6 - 11 5
14. Серкль Брюгге 8 1 0 7 7 - 19 3
15. Васланд-Беверен 8 0 3 5 5 - 19 3
16. Эйпен 8 0 3 5 4 - 19 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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