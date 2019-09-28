Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
1:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 18295
Лилль
1:0
13' ГолДольберг Каспер
14' Желтая карточкаГабриэль дос Сантос
1:1
24' ГолАраужо Луис
30' Желтая карточкаЛусамба Арно
58' Желтая карточкаАндре Бенжамин
90' Желтая карточкаДанило Барбоза
24
Пельмар
Анди
12
Колин
Расин
22
Лусамба
Арно
18
Клод
Алексис
20
Аталь
Юсеф
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
28
Рейнилду
11
Араужо
Луис
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
12 Колин РасинЗащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Клод АлексисНападающий
- Нападающий
-
20 Аталь ЮсефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Сарр МалангНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
24'
1:1
30'
58'
79'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +8 =2 -10Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца
Лилль Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже
Последние игры между собой
Ницца: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Лилль Кубок Ницца 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 4
|18
|2.
|Анже
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
Ницца
30.7% (46)
Ничья
41.3% (62)
Лилль
28% (42)
1:1 Ничья
38% (57)
1:2 Лилль
18% (27)
2:1 Ницца
14.7% (22)
1:0 Ницца
8.7% (13)
0:1 Лилль
6% (9)
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