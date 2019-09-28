Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Араужо Луис из команды Лилль является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 18295 болельщиков

95' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

95' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Данило Барбоза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку

92' Удар от ворот произведет Ницца

91' Шека не смог попасть в створ ударом издали

91' Н'Соки Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

89' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Иконе Жонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Удар от ворот произведет Лилль

87' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

84' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

83' Хорошая попытка от Иконе Жонатан , был неплохой удар, но вратарь спас

82' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

80' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

80' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Удар от ворот произведет Лилль

75' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

75' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Рейнилду из команды Лилль делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

73' Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Хорошая попытка от Лис-Мелу Пьерр , был неплохой удар, но вратарь спас

72' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Ницца

71' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

70' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

70' Удар от ворот произведет Ницца

70' Осимхен Виктор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

69' Н'Соки Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Сиприен Вилан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

68' Удар от ворот произведет Ницца

67' Как она упустила момент!?! Осимхен Виктор имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

67' Удар от ворот произведет Лилль

67' Дольберг Каспер из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

65' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

64' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Бюрнер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Лилль

61' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иконе Жонатан , обходя своих соперников

61' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

59' Удар от ворот произведет Лилль

59' Сиприен Вилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Андре Бенжамин получает желтую карточку за толчок соперника.

56' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Матч возобновлен

54' Н'Соки Стэнли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Удар от ворот произведет Лилль

53' Аталь Юсеф пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

53' Близко! Лис-Мелу Пьерр нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

51' Лилль имеет хороший шанс забить.

51' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Лилль

50' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

50' Клод Алексис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

50' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Лилль

47' Лусамба Арно из команды Ницца делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля