Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ницца
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 18295
Лилль
0'
1:0
13' Гол
Дольберг Каспер
14' Желтая карточка
Габриэль дос Сантос
1:1
24' Гол
Араужо Луис
30' Желтая карточка
Лусамба Арно
58' Желтая карточка
Андре Бенжамин
90' Желтая карточка
Данило Барбоза
90'+5
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
24
Пельмар
Анди
2
Н'Соки
Стэнли
12
Колин
Расин
22
Лусамба
Арно
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
18
Клод
Алексис
9
Дольберг
Каспер
20
Аталь
Юсеф
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
28
Рейнилду
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
11
Араужо
Луис
12
Язиджи
Юсуф
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
Ницца
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

Ход матча

13'
Дольберг Каспер
(Лусамба Арно)
1:0
14'
 
Габриэль дос Сантос
24'
1:1
Араужо Луис
(Бамба Джонатан)
30'
Лусамба Арно
 
50'
 
Иконе Жонатан
Язиджи Юсуф
58'
 
Андре Бенжамин
60'
Кнепе-Ганаго Игнатиус
Клод Алексис
 
79'
 
Шека
Араужо Луис
87'
Маолида Мизиан
Аталь Юсеф
 
89'
 
Реми Лоик
Осимхен Виктор
90'
Данило Барбоза
Лис-Мелу Пьерр
 
90'
Данило Барбоза
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца
Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан
Лилль Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже
Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним

Последние игры между собой

Ницца: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Лилль 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лилль Лига 1 Ницца 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1
Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Лилль Кубок Ницца 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 13 - 4 18
2. Анже Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
4. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Ницца Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Бордо Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
10. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
11. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
12. Монако Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
13. Тулуза Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
14. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
15. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Амьен Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Брест Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
18. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
  • Второй тайм
  • 95'
    Араужо Луис из команды Лилль является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18295 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 95'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    94'
    Данило Барбоза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    94'
    Данило Барбоза из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Иконе Жонатан пострадал.
  • 93'
    Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лусамба Арно
  • 92'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 91'
    Шека не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Н'Соки Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Тактическая замена. Лис-Мелу Пьерр уходит с поля и его заменяет Данило Барбоза
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 90'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 89'
    Лилль начинает контратаку
  • 89'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Тактическая замена. Осимхен Виктор уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
  • 88'
    Иконе Жонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 88'
    Ницца контролирует мяч.
  • 88'
    Рейнилду из команды Лилль делает неудачный навес.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 87'
    Тактическая замена. Аталь Юсеф уходит с поля и его заменяет Маолида Мизиан
  • 87'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает передачу, но толку не вышло.
  • 87'
    Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    86'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
  • 86'
    Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 86'
    Ницца контролирует мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    85'
    Андре Бенжамин из команды Лилль играет слишком грубо. Лис-Мелу Пьерр оказался на газоне.
  • 84'
    Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках
  • 84'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает неудачный навес.
  • 83'
    Хорошая попытка от Иконе Жонатан, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 82'
    Андре Бенжамин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    82'
    Колин Расин наказан за толчок Осимхен Виктор
  • Фол, нарушение
    81'
    Кнепе-Ганаго Игнатиус играет рукой
  • 80'
    Лилль контролирует мяч.
  • 80'
    Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 80'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • 79'
    Тактическая замена. Араужо Луис уходит с поля и его заменяет Шека
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Ницца контролирует мяч.
  • 77'
    Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    77'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
  • 77'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 76'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 75'
    Араужо Луис бьет издали, но Бенитес Вальтер ловит мяч в руки
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 75'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Бамба Джонатан бьет издали, но Бенитес Вальтер ловит мяч в руки
  • 73'
    Ницца контролирует мяч.
  • 73'
    Рейнилду из команды Лилль делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 73'
    Ницца контролирует мяч.
  • 73'
    Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 72'
    Хорошая попытка от Лис-Мелу Пьерр, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 72'
    Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 71'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
  • 70'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 70'
    Осимхен Виктор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 70'
    Фонте Жозе из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
  • 70'
    Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Н'Соки Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    69'
    Сиприен Вилан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
  • 68'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 67'
    Как она упустила момент!?! Осимхен Виктор имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 67'
    ШАНС! Осимхен Виктор вышел один-на-один с голкипером...
  • 67'
    Осимхен Виктор из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 67'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 67'
    Дольберг Каспер из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 67'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Травма, повреждение
    65'
    Бюрнер Патрик возвращается на поле.
  • 64'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    64'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бюрнер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    63'
    Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 61'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 61'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 61'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Иконе Жонатан, обходя своих соперников
  • 61'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Тактическая замена. Клод Алексис уходит с поля и его заменяет Кнепе-Ганаго Игнатиус
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 60'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 59'
    Сиприен Вилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    58'
    Андре Бенжамин получает желтую карточку за толчок соперника.
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья дает свисток. Андре Бенжамин атаковала опасно сзади, Клод Алексис пострадал, и это штрафной удар
  • 57'
    Лилль контролирует мяч.
  • 57'
    Лусамба Арно из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 55'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 55'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    54'
    Н'Соки Стэнли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 53'
    Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 53'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 53'
    Аталь Юсеф пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 53'
    Близко! Лис-Мелу Пьерр нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 51'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 51'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 50'
    Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Иконе Жонатан
  • 50'
    Клод Алексис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 50'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    49'
    Осимхен Виктор играет рукой
  • 49'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    48'
    Осимхен Виктор играет рукой
  • 48'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 47'
    Лусамба Арно из команды Ницца делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 47'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    46'
    Осимхен Виктор из команды Лилль в офсайде
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Лилль
Ницца
30.7% (46)
Ничья
41.3% (62)
Лилль
28% (42)
1:1 Ничья
38% (57)
1:2 Лилль
18% (27)
2:1 Ницца
14.7% (22)
1:0 Ницца
8.7% (13)
0:1 Лилль
6% (9)
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