Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
1:1
Конец матча
Стадион: Верслус Арена
Ройал Антверпен
0:1
15' ПенальтиМбокани Дьёмерси
1:1
60' ГолСакала Фэшн
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
38
Арун
Фарис
16
Дефур
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане ВьюЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Дефур СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
Главный тренер: Ласло Болони
Ход матча
15'
0:1
60'
1:1
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +7 =6 -7KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде
Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен Хейст 0:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Шарлеруа Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Гент
Последние игры между собой
Остенде: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ройал Антверпен: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ройал Антверпен 0:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:4 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:2 Остенде Кубок Ройал Антверпен 2:3 Остенде Товарищеские матчи Остенде 0:2 Ройал Антверпен Кубок Ройал Антверпен 0:2 Остенде Бельгийская вторая лига Остенде 2:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Остенде 1:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:1 Остенде 2-й класс Остенде 1:3 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:0 Остенде 2-й класс Остенде 1:2 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 0:3 Остенде 2-й класс Ройал Антверпен 3:1 Остенде 2-й класс Остенде 2:1 Ройал Антверпен 2-й класс Остенде 0:2 Ройал Антверпен 2-й класс
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|2.
|Стандард
|9
|6
|1
|2
|21 - 7
|19
|3.
|Гент
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|Ройал Антверпен
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Мускрон-Перювельз
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|7.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|8.
|Зульте-Варегем
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|9.
|Шарлеруа
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|10.
|Сент-Трюйден
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|11.
|Остенде
|9
|3
|2
|4
|12 - 17
|11
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|13.
|Андерлехт
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|14.
|Эйпен
|9
|1
|3
|5
|6 - 20
|6
|15.
|Васланд-Беверен
|9
|0
|4
|5
|5 - 19
|4
|16.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|0
|8
|8 - 21
|3
Загрузка...