Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Остенде
1:1
Конец матча

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
0:1
15' Пенальти
Мбокани Дьёмерси
1:1
60' Гол
Сакала Фэшн
90'+3
28
Дютуа
Виллиам
25
Jelle
Bataille
4
Фас
Ваут
5
Милович
Горан
23
Скуласон
Ари
26
Вандандриш
Кевин
20
Йонкхеере
Михил
29
Robbie
D'Haese
55
Фернандо
Матос
7
Сакала
Фэшн
24
Силла
Идрисса
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
15
Арсланаджич
Дино
22
Худт
Уэсли
6
Юклеред
Симен
38
Арун
Фарис
11
Рафаэлов
Лиор
16
Дефур
Стивен
7
Ламкель
Зе
Дидье
70
Мбокани
Дьёмерси
87
Миральяс
Кевин
Остенде
4-2-3-1
Ройал Антверпен
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Мбокани Дьёмерси
60'
Сакала Фэшн
1:1
68'
 
Родригеш Иву
Миральяс Кевин
73'
 
Миёши Коджи
Рафаэлов Лиор
79'
Капон Брехт
Robbie D'Haese
 
84'
Боонен Инди
Йонкхеере Михил
 
90'
Гури Синдри
Силла Идрисса
 

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +7 =6 -7
KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде
Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен Хейст 0:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Шарлеруа Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Гент

Последние игры между собой

Остенде: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ройал Антверпен: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Остенде 0:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 3:3 Остенде Первый дивизион А
Ройал Антверпен 0:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:4 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:2 Остенде Кубок Ройал Антверпен 2:3 Остенде Товарищеские матчи Остенде 0:2 Ройал Антверпен Кубок Ройал Антверпен 0:2 Остенде Бельгийская вторая лига Остенде 2:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Остенде 1:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:1 Остенде 2-й класс Остенде 1:3 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:0 Остенде 2-й класс Остенде 1:2 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 0:3 Остенде 2-й класс Ройал Антверпен 3:1 Остенде 2-й класс Остенде 2:1 Ройал Антверпен 2-й класс Остенде 0:2 Ройал Антверпен 2-й класс
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 6 2 0 21 - 3 20
2. Стандард 9 6 1 2 21 - 7 19
3. Гент 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Ройал Антверпен 8 5 1 2 17 - 9 16
5. Мускрон-Перювельз 9 4 4 1 13 - 10 16
6. Генк 9 4 2 3 16 - 13 14
7. Мехелен 9 4 2 3 14 - 16 14
8. Зульте-Варегем 9 3 4 2 12 - 12 13
9. Шарлеруа 8 3 3 2 12 - 11 12
10. Сент-Трюйден 9 3 3 3 11 - 14 12
11. Остенде 9 3 2 4 12 - 17 11
12. Кортрейк 9 2 2 5 14 - 17 8
13. Андерлехт 9 1 3 5 6 - 11 6
14. Эйпен 9 1 3 5 6 - 20 6
15. Васланд-Беверен 9 0 4 5 5 - 19 4
16. Серкль Брюгге 9 1 0 8 8 - 21 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Мбокани Дьёмерси из команды Ройал Антверпен забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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