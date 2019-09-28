Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
43' Желтая карточкаЯремчук Роман
1:0
58' ГолНгадеу Майкл
85' Желтая карточкаНгадеу Майкл
2:0
86' ГолДэвид Джонатан
28
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Кубо ЮяНападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
43'
58'
79'
85'
86'
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен
Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде
Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Гент: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:0 Гент Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|2.
|Стандард
|8
|6
|0
|2
|20 - 6
|18
|3.
|Гент
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|Мускрон-Перювельз
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|Ройал Антверпен
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|7.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|8.
|Зульте-Варегем
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|9.
|Сент-Трюйден
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|13.
|Эйпен
|9
|1
|3
|5
|6 - 20
|6
|14.
|Андерлехт
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|0
|8
|8 - 21
|3
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