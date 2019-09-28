Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Гент
2:0
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
43' Желтая карточка
Яремчук Роман
1:0
58' Гол
Нгадеу Майкл
85' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
2:0
86' Гол
Дэвид Джонатан
90'+5
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
28
Бронн
Дилан
5
Нгадеу
Майкл
21
Асаре
Нана
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
7
Яремчук
Роман
16
Дэвид
Джонатан
29
Депуатр
Лоран
1
Брюззезе
Себастьен
6
Ружо
Лукас
3
Brendan
Hines-Ike
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
15
Christophe
Lepoint
23
Де
Сар
Жюльен
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
8
Аджагун
Абдул
9
Fraser
Hornby
7
Номбе
Мбойо
Гент
4-1-2-3
Кортрейк
4-1-2-3

Ход матча

43'
Яремчук Роман
 
58'
Нгадеу Майкл
(Вадис Оджиджа-Офоэ)
1:0
62'
 
Эзекиль Имох
Fraser Hornby
68'
Квилитая Георгий
Депуатр Лоран
 
78'
 
Эрве Каж
Christophe Lepoint
78'
 
Оканси Эрик
Аджагун Абдул
79'
Кубо Юя
Яремчук Роман
 
85'
Нгадеу Майкл
 
86'
Дэвид Джонатан
(Квилитая Георгий)
2:0
89'
Безус Роман
Дэвид Джонатан
 

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен
Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде
Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Гент: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Кортрейк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:1 Гент Кубок Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:0 Гент Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 6 2 0 21 - 3 20
2. Стандард 8 6 0 2 20 - 6 18
3. Гент 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Мускрон-Перювельз 9 4 4 1 13 - 10 16
5. Ройал Антверпен 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Генк 9 4 2 3 16 - 13 14
7. Мехелен 9 4 2 3 14 - 16 14
8. Зульте-Варегем 9 3 4 2 12 - 12 13
9. Сент-Трюйден 9 3 3 3 11 - 14 12
10. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 10 11
11. Остенде 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Кортрейк 9 2 2 5 14 - 17 8
13. Эйпен 9 1 3 5 6 - 20 6
14. Андерлехт 8 1 2 5 6 - 11 5
15. Васланд-Беверен 8 0 3 5 5 - 19 3
16. Серкль Брюгге 9 1 0 8 8 - 21 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Яремчук Роман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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