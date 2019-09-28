Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:2
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
1:0
12' Пенальти
Петерс Стеф
45' Желтая карточка
Блонделле Сибе
54' Желтая карточка
Н'Гессан Куаме
74' Желтая карточка
Кох Менно
1:1
76' Гол
Миличевич Даниел
84' Желтая карточка
Донса Годфред
84' Желтая карточка
Бек Андреас
1:2
88' Гол
Миличевич Даниел
90' Желтая карточка
Панзо Джонатан
90' Желтая карточка
Silas Gnaka
90' Вторая желтая карточка
Панзо Джонатан
90'+5
40
Бадиашиле
Лоик
22
Дибала
Кауадио
4
Таравель
Жереми
14
Панзо
Джонатан
19
Н'Гессан
Куаме
30
Донса
Годфред
41
Бьянкон
Жулиан
8
Петерс
Стеф
18
Кулибали
Лассана
13
Фостер
Лайл
28
Alimani
Gory
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
3
Кох
Менно
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
26
Jens
Cools
77
Миличевич
Даниел
16
Эбрахими
Омид
7
Пеньяранда
Адальберто
19
Болинжи
Жонатан
20
Yuta
Toyokawa
Серкль Брюгге
3-2-3-2
Эйпен
4-1-2-1-2

Ход матча

12'
Петерс Стеф
1:0
45'
 
Блонделле Сибе
46'
 
Silas Gnaka
Блонделле Сибе
52'
Азар Килиан
Фостер Лайл
 
54'
Н'Гессан Куаме
 
66'
 
Эмбало Карлос
Yuta Toyokawa
74'
 
Кох Менно
75'
Саади Идрисс
Alimani Gory
 
76'
1:1
Миличевич Даниел
84'
Донса Годфред
 
84'
 
Бек Андреас
87'
 
Nils Schouterden
Пеньяранда Адальберто
87'
Мбула Хорди
Донса Годфред
 
88'
1:2
Миличевич Даниел
(Эмбало Карлос)
90'
Панзо Джонатан
 
90'
 
Silas Gnaka
90'
Панзо Джонатан
 

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен
Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эйпен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Серкль Брюгге 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Эйпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 4:0 Эйпен Второй дивизион
Эйпен 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 6 2 0 21 - 3 20
2. Стандард 8 6 0 2 20 - 6 18
3. Гент 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Мускрон-Перювельз 9 4 4 1 13 - 10 16
5. Ройал Антверпен 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Генк 9 4 2 3 16 - 13 14
7. Мехелен 9 4 2 3 14 - 16 14
8. Зульте-Варегем 9 3 4 2 12 - 12 13
9. Сент-Трюйден 9 3 3 3 11 - 14 12
10. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 10 11
11. Остенде 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Кортрейк 9 2 2 5 14 - 17 8
13. Эйпен 9 1 3 5 6 - 20 6
14. Андерлехт 8 1 2 5 6 - 11 5
15. Васланд-Беверен 8 0 3 5 5 - 19 3
16. Серкль Брюгге 9 1 0 8 8 - 21 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Блонделле Сибе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Петерс Стеф из команды Серкль Брюгге забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...