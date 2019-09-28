Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Эйпен
1:0
12' ПенальтиПетерс Стеф
45' Желтая карточкаБлонделле Сибе
54' Желтая карточкаН'Гессан Куаме
74' Желтая карточкаКох Менно
1:1
76' ГолМиличевич Даниел
84' Желтая карточкаДонса Годфред
84' Желтая карточкаБек Андреас
1:2
88' ГолМиличевич Даниел
90' Желтая карточкаПанзо Джонатан
90' Желтая карточкаSilas Gnaka
90' Вторая желтая карточкаПанзо Джонатан
13
Фостер
Лайл
28
Alimani
Gory
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Фостер ЛайлНападающий
-
28 Alimani GoryНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мбула ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Silas GnakaПолузащитник
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
12'
1:0
45'
54'
74'
76'
1:1
84'
84'
88'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +1 =3 -16Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен
Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эйпен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|2.
|Стандард
|8
|6
|0
|2
|20 - 6
|18
|3.
|Гент
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|Мускрон-Перювельз
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|Ройал Антверпен
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|7.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|8.
|Зульте-Варегем
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|9.
|Сент-Трюйден
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|13.
|Эйпен
|9
|1
|3
|5
|6 - 20
|6
|14.
|Андерлехт
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|0
|8
|8 - 21
|3
Загрузка...