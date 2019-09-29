Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Страсбург
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Монпелье
0' 12'
1
Селс
Матц
2
Симакан
Мохамед
5
Коне
Ламин
24
Джику
Александр
27
Лала
Кенни
18
Сиссоко
Ибраима
17
Беллегард
Жанрикне
11
Льенар
Димитри
3
Н'Дур
Абдалла
29
Да
Кошта
Нуну
25
Ажорк
Людовик
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
22
Суарес
Матиас
II
13
Joris
Chotard
14
Ле
Таллек
Дамьен
26
Ристич
Михайло
20
Долли
Киган
32
Шкулетич
Петар
9
Делор
Анди
Страсбург
3-5-2
Монпелье
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако
Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье
Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Монпелье: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Страсбург 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1
Монпелье 2:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:0 Монпелье Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 13 - 4 18
2. Анже Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
4. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Ницца Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Бордо Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Монпелье 0:0 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
11. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
12. Монако Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
13. Тулуза Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
14. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
15. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Амьен Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Брест Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
18. Страсбург 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Монпелье
Страсбург
43.1% (66)
Ничья
45.8% (70)
Монпелье
11.1% (17)
1:1 Ничья
40.5% (62)
2:1 Страсбург
20.3% (31)
1:0 Страсбург
17% (26)
1:2 Монпелье
5.2% (8)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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