Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: де ла Мейно
Монпелье
27
Лала
Кенни
20
Долли
Киган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако
Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =6 -5Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье
Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Монпелье: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 4
|18
|2.
|Анже
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
Страсбург
43.1% (66)
Ничья
45.8% (70)
Монпелье
11.1% (17)
1:1 Ничья
40.5% (62)
2:1 Страсбург
20.3% (31)
1:0 Страсбург
17% (26)
1:2 Монпелье
5.2% (8)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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