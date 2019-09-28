Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
2:2
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Зульте-Варегем
1:0
3' ГолГарсия Алеш
34' Желтая карточкаХочко Дени
44' Желтая карточкаАллаги Сами
2:0
50' ГолГарсия Алеш
55' Желтая карточкаБойя Франк
55' Желтая карточкаБерахино Сейдо
2:1
66' ГолБруно Джанни
2:2
90' ГолОберлин Димитри
33
Виммер
Кевин
23
Кейруш
Диогу
15
Бойя
Франк
24
Гарсия
Алеш
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Виммер КевинЗащитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
-
22 Joan CampinsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
44 Банзен Эйке
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
3'
1:0
34'
44'
50'
2:0
55'
55'
66'
2:1
90'
2:2
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +9 =6 -5Дессель 0:1 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =5 -6Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен
Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Зульте-Варегем: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Мускрон-Перювельз 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 5:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:5 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Зульте-Варегем 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|2.
|Стандард
|8
|6
|0
|2
|20 - 6
|18
|3.
|Гент
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|Мускрон-Перювельз
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|Ройал Антверпен
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|7.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|8.
|Зульте-Варегем
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|9.
|Сент-Трюйден
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|13.
|Эйпен
|9
|1
|3
|5
|6 - 20
|6
|14.
|Андерлехт
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|0
|8
|8 - 21
|3
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