Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
2:2
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
3' Гол
Гарсия Алеш
34' Желтая карточка
Хочко Дени
44' Желтая карточка
Аллаги Сами
2:0
50' Гол
Гарсия Алеш
55' Желтая карточка
Бойя Франк
55' Желтая карточка
Берахино Сейдо
2:1
66' Гол
Бруно Джанни
2:2
90' Гол
Оберлин Димитри
90'+4
1
Бутез
Жан
4
Nathan
De
Medina
33
Виммер
Кевин
23
Кейруш
Диогу
30
Benjamin
van
Durmen
15
Бойя
Франк
6
Хочко
Дени
24
Гарсия
Алеш
45
Jonah
Osabutey
9
Аллаги
Сами
7
Олинга
Фабрис
1
Sammy
Bossuyt
2
Де
Фаув
Дави
24
Ewoud
Pletinckx
45
Дешахт
Оливье
4
Менса
Гидеон
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
38
Берахино
Сейдо
19
Бруно
Джанни
9
Ларин
Кайл
7
Зарандия
Лука
Мускрон-Перювельз
4-2-1-3
Зульте-Варегем
4-2-1-3

Ход матча

3'
Гарсия Алеш
(Jonah Osabutey)
1:0
34'
Хочко Дени
 
44'
Аллаги Сами
 
50'
Гарсия Алеш
(Аллаги Сами)
2:0
55'
Бойя Франк
 
55'
 
Берахино Сейдо
59'
 
Abdoulaye Sissako
Говеа Омар
59'
 
Бьёрдаль Хенрик
Зарандия Лука
64'
Антонов Неманья
Олинга Фабрис
 
66'
2:1
Бруно Джанни
(Менса Гидеон)
81'
Годо Бруно
Jonah Osabutey
 
89'
 
Оберлин Димитри
Де Фаув Дави
90'
2:2
Оберлин Димитри
(Ларин Кайл)
90'
Sebastjan Spahiu
Аллаги Сами
 

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Дессель 0:1 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен
Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Зульте-Варегем: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 5:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:5 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Зульте-Варегем 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 6 2 0 21 - 3 20
2. Стандард 8 6 0 2 20 - 6 18
3. Гент 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Мускрон-Перювельз 9 4 4 1 13 - 10 16
5. Ройал Антверпен 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Генк 9 4 2 3 16 - 13 14
7. Мехелен 9 4 2 3 14 - 16 14
8. Зульте-Варегем 9 3 4 2 12 - 12 13
9. Сент-Трюйден 9 3 3 3 11 - 14 12
10. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 10 11
11. Остенде 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Кортрейк 9 2 2 5 14 - 17 8
13. Эйпен 9 1 3 5 6 - 20 6
14. Андерлехт 8 1 2 5 6 - 11 5
15. Васланд-Беверен 8 0 3 5 5 - 19 3
16. Серкль Брюгге 9 1 0 8 8 - 21 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Аллаги Сами получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Хочко Дени получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гарсия Алеш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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