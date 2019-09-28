Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
1:1
Конец матча
Стадион: Раймон Копа Зрители: 9331
Амьен
0:1
13' ГолМендоса Стивен
35' Желтая карточкаСиссе Ибраим
1:1
83' ГолАлиуи Рашид
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
17
Блен
Алексис
10
Какута
Гаэль
11
Отеро
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
0:1
35'
83'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон
Амьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен
Последние игры между собой
Анже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Амьен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 4
|18
|2.
|Анже
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
Анже
85.9% (128)
Ничья
12.8% (19)
Амьен
1.3% (2)
1:0 Анже
36.9% (55)
2:1 Анже
26.2% (39)
2:0 Анже
16.8% (25)
1:1 Ничья
9.4% (14)
3:0 Анже
2.7% (4)
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