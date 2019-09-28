Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Анже
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9331
Амьен
0'
0:1
13' Гол
Мендоса Стивен
35' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
1:1
83' Гол
Алиуи Рашид
90'+6
16
Бютель
Людовик
3
Сиссе
Ибраим
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
27
Mathias
Pereira-Lage
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
7
Алиуи
Рашид
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
29
Корнетт
Кентен
10
Какута
Гаэль
20
Мендоса
Стивен
11
Отеро
Хуан
Анже
4-1-4-1
Амьен
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Мендоса Стивен
(Корнетт Кентен)
35'
Сиссе Ибраим
 
46'
Нинга Родрике
Mathias Pereira-Lage
 
60'
Фюльжини Анжело
Сиссе Ибраим
 
65'
 
Аколо Чадрак
Корнетт Кентен
72'
Канга Вилфрид
Аит-Нури Раян
 
79'
 
Бодмер Матьё
Мендоса Стивен
82'
 
Зунгу Бонгани
Гнаоре Эдди
83'
Алиуи Рашид
(Томас Ромен)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон
Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже
Амьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен
Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Анже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Амьен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Анже 0:0 Амьен Лига 1 Амьен 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:0 Амьен Лига 1 Амьен 0:2 Анже Лига 1
Амьен 2:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Амьен Лига 2 Амьен 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Амьен Лига 2 Амьен 2:0 Анже Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 13 - 4 18
2. Анже Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
4. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Ницца Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Бордо Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
10. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
11. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
12. Монако Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
13. Тулуза Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
14. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
15. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Амьен Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Брест Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
18. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 49'
    Амьен контролирует мяч.
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья дает свисток. Аит-Нури Раян атаковала опасно сзади, Корнетт Кентен пострадал, и это штрафной удар
  • 47'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Матиас Перейра-Лаге нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    46'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 46'
    Аит-Нури Раян из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • 43'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Амьен начинает контратаку
  • 42'
    Анже контролирует мяч.
  • 42'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Сантамария Батист нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 41'
    Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 41'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Анже контролирует мяч.
  • 39'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 39'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Травма, повреждение
    39'
    Мендоса Стивен возвращается на поле.
  • 38'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • Угловой
    38'
    Корнетт Кентен из команды Амьен подал угловой слева.
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Какута Гаэль из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    35'
    Сиссе Ибраим получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Сиссе Ибраим грубо играет против соперника. Пострадал Мендоса Стивен
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • 35'
    Корнетт Кентен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 34'
    Траоре Исмаэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 34'
    Головой пробил Томас Ромен, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    34'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 33'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Анже пытается что-то создать.
  • 32'
    Анже контролирует мяч.
  • 31'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья дает свисток. Алиуи Рашид атаковала опасно сзади, Алеесами Хайтам пострадал, и это штрафной удар
  • Фол, нарушение
    30'
    Матиас Перейра-Лаге из команды Анже играет слишком грубо. Мендоса Стивен оказался на газоне.
  • 29'
    Анже пытается что-то создать.
  • 29'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 29'
    Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 28'
    Хороший удар издали нанес Алиуи Рашид, но отличный сейв сделал Гартнер Регис. Угловой.
  • 28'
    Анже пытается что-то создать.
  • 28'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    27'
    Какута Гаэль из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Матиас Перейра-Лаге пострадал.
  • 26'
    Капелле Пьеррик из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 26'
    Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Алеесами Хайтам играет рукой
  • 25'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 24'
    Сантамария Батист из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 24'
    Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 24'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 23'
    Амьен контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 21'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 21'
    Алиуи Рашид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 21'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья дает свисток. Алеесами Хайтам атаковала опасно сзади, Тиуб Сада пострадал, и это штрафной удар
  • 20'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    19'
    Отеро Хуан возвращается на поле.
  • 19'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Отеро Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    19'
    Отеро Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Анже пытается что-то создать.
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Корнетт Кентен из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 13'
    Корнетт Кентен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Мендоса Стивен изменил счет на табло!
  • 13'
    Корнетт Кентен из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
  • 13'
    Бютель Людовик ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    11'
    Аит-Нури Раян из команды Анже опасно и грубо сыграл. Калабрези Артуро пострадал.
  • 11'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 10'
    Какута Гаэль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 9'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 8'
    Пространство открывается для Алиуи Рашид, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Мендоса Стивен из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 6'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 6'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 5'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Мендоса Стивен бьет издали, но Бютель Людовик ловит мяч в руки
  • 3'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Калабрези Артуро
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 1:1 Амьен
Анже
85.9% (128)
Ничья
12.8% (19)
Амьен
1.3% (2)
1:0 Анже
36.9% (55)
2:1 Анже
26.2% (39)
2:0 Анже
16.8% (25)
1:1 Ничья
9.4% (14)
3:0 Анже
2.7% (4)
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