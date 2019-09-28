Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

48' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

44' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Амьен

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

42' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Сантамария Батист нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

41' Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Амьен

39' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

38' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

38' Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Какута Гаэль из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

37' Матч возобновлен

36' Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Сиссе Ибраим получил желтую карточку от судьи

35' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

35' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

35' Удар от ворот произведет Амьен

34' Траоре Исмаэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

34' Головой пробил Томас Ромен , но голкипер отбил его в поле!

33' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

29' Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Капелле Пьеррик из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Амьен

24' Сантамария Батист из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

22' Удар от ворот произведет Анже

21' Удар от ворот произведет Амьен

21' Алиуи Рашид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

21' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Отеро Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Отеро Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

13' Г О О О О Л - Мендоса Стивен изменил счет на табло!

13' Бютель Людовик ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Анже

10' Какута Гаэль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

9' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Амьен

9' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

8' Пространство открывается для Алиуи Рашид , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

8' Удар от ворот произведет Амьен

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Мендоса Стивен из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

5' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Амьен начинает с центра поля