Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Дижон вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 11033 болельщиков

95' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

94' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

94' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Дижон имеет хороший шанс забить.

92' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

92' Выглядело как неплохой момент. Кадис Хондер из команды Дижон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

91' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Мендиль Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

89' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

88' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Дижон

86' Пространство открывается для Удин Реми , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

85' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

85' Удар от ворот произведет Дижон

85' Что за промах! У Аксель Дисаси была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

85' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Реймс

82' Удар от ворот произведет Дижон

82' Удар от ворот произведет Реймс

81' Ндонг Ибраим из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

81' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Отличную защиту показывает Аксель Дисаси от команды Реймс , не дает пропустить гол своей команде.

80' Дижон имеет хороший шанс забить.

80' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

79' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

74' Нкада Тимоте из команды Реймс плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

74' Удин Реми разрезает оборону соперника отличным пасом

73' Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Конан Гислен из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

72' Рефери не любит споров - именно за это Ндонг Ибраим сейчас получил желтую

71' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Плохо играет Агер Наиф - неудачный вынос, и мяч у соперниц

68' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Шафик Фуад получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Шафик Фуад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

65' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

65' Удин Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Дижон имеет хороший шанс забить.

61' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Дижон

57' Кафаро Матьё из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Агер Наиф ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

57' Думбия Мусса из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

55' Удар от ворот произведет Дижон

54' Абдельамид Юнис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

54' Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

52' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Дижон

51' Удин Реми не смог попасть в створ ударом издали

51' Реймс имеет хороший шанс забить.

51' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

49' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Г О О О О Л - Бальде Мама изменил счет на табло!

48' Тавареш Жулио разрезает оборону соперника отличным пасом

48' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...