Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 11033
Дижон
0'
1:0
17' Гол
Шавалерин Ксавье
1:1
19' Гол
Тавареш Жулио
30' Желтая карточка
Axel Disasi
43' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
1:2
48' Гол
Бальде Мама
72' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
90'+5
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
7
Шавалерин
Ксавье
4
Ромао
Алаиксис
25
Думбия
Мусса
18
Удин
Реми
11
Диа
Булайе
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Агер
Наиф
27
Мендиль
Хамза
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
17
Бальде
Мама
8
Bryan
Soumare
9
Мавидиди
Стефи
11
Тавареш
Жулио
Реймс
4-4-1-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

17'
Шавалерин Ксавье
(Удин Реми)
1:0
19'
1:1
Тавареш Жулио
(Бальде Мама)
30'
Axel Disasi
 
43'
 
Лаутоа Веслей
48'
1:2
Бальде Мама
(Тавареш Жулио)
59'
 
Перейра Матеус II
Bryan Soumare
60'
Донис Анастасиос
Кафаро Матьё
 
66'
 
Альфонс Микаэль
Шафик Фуад
71'
 
Кадис Хондер
Бальде Мама
72'
 
Ндонг Ибраим
73'
Нкада Тимоте
Диа Булайе
 
78'
Кутеса Дерек
Думбия Мусса
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси
Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс
Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон
Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн

Последние игры между собой

Реймс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Реймс 3:1 Дижон Товарищеские матчи Дижон 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Дижон Лига 1 Реймс 2:1 Дижон Товарищеские матчи
Дижон 2:1 Реймс Кубок лиги Реймс 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 3:2 Реймс Лига 2 Дижон 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 2:2 Реймс Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 13 - 4 18
2. Анже Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
4. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Ницца Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Бордо Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
10. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
11. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
12. Монако Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
13. Тулуза Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
14. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
15. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Амьен Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Брест Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
18. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 1:2 Дижон
Реймс
80.5% (120)
Ничья
15.4% (23)
Дижон
4% (6)
1:0 Реймс
36.9% (55)
2:1 Реймс
21.5% (32)
2:0 Реймс
18.1% (27)
1:1 Ничья
12.1% (18)
1:2 Дижон
2% (3)
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