Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
1:2
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон Зрители: 11033
Дижон
1:0
17' ГолШавалерин Ксавье
1:1
19' ГолТавареш Жулио
30' Желтая карточкаAxel Disasi
43' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
1:2
48' ГолБальде Мама
72' Желтая карточкаНдонг Ибраим
32
Фокет
Томас
24
Кафаро
Матьё
25
Думбия
Мусса
18
Удин
Реми
11
Диа
Булайе
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
19'
1:1
30'
43'
48'
1:2
72'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +8 =6 -6ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси
Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон
Последние игры между собой
Реймс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 4
|18
|2.
|Анже
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
Реймс
80.5% (120)
Ничья
15.4% (23)
Дижон
4% (6)
1:0 Реймс
36.9% (55)
2:1 Реймс
21.5% (32)
2:0 Реймс
18.1% (27)
1:1 Ничья
12.1% (18)
1:2 Дижон
2% (3)
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