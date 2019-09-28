Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Лафон Альбан из команды Нант является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 46647 болельщиков

95' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

94' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

90' Удар от ворот произведет Нант

89' Удар от ворот произведет Лион

88' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Лион

86' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Нант

85' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

85' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

84' Депай Мемфис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

84' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Дюбуа Лео из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

83' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали

77' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

75' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

74' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Мутуссами Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

69' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

67' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

65' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Паллуа Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

63' Депай Мемфис разрезает оборону соперника отличным пасом

63' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Нант будет все-таки засчитан.

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

59' ГООООООООЛ - Марсал Фернандо очень расстроена, так как забила в свои ворота!

58' Марсал Фернандо ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

58' Нант имеет хороший шанс забить.

58' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Абейд Мехди пробил со штрафного прямо в стенку

57' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Нант пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Дюбуа Лео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

54' Удар от ворот произведет Лион

54' Фабио да Сильва не смог попасть в створ ударом издали

53' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Жиротто Андрей из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

53' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

52' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

50' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

50' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Нант

48' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Нант