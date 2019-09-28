Франция: Лига 1 2019-2020

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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Лион
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 46647
Нант
0'
10' Желтая карточка
Марсело Антонио
13' Желтая карточка
Аппиа Деннис
55' Желтая карточка
Дюбуа Лео
0:1
59' Гол в свои ворота
Марсал Фернандо
65' Желтая карточка
Паллуа Николя
90'+5
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
5
Денайер
Джейсон
6
Марсело
Антонио
20
Марсал
Фернандо
17
Рен-Аделед
Жефф
12
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
10
Траоре
Бертран
9
Дембеле
Мусса
I
11
Депай
Мемфис
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
18
Мутуссами
Самуэль
10
Бенавенте
Кристиан
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
Лион
4-3-3
Нант
4-2-3-1

Ход матча

10'
Марсело Антонио
 
13'
 
Аппиа Деннис
46'
Корне Максвелл
Траоре Бертран
 
55'
Дюбуа Лео
 
59'
0:1
Марсал Фернандо
62'
Терье Мартен
Рен-Аделед Жефф
 
65'
 
Паллуа Николя
68'
 
Imran Louza
Бенавенте Кристиан
75'
 
Kader Bamba
Саймон Мозес
81'
 
Блас Людовик
Мутуссами Самуэль
84'
Лукас Жан
Денайер Джейсон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион
Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион
Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант
Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен

Последние игры между собой

Лион: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Нант 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Нант Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1
Лион 3:2 Нант Лига 1 Нант 0:6 Лион Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 Лион Кубок Нант 1:1 Лион Лига 1 Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Нант Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
2. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
3. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
4. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Бордо 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
6. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс Заявка 7 3 2 2 6 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Лафон Альбан из команды Нант является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 46647 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 94'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Имран Луза нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Нант начинает контратаку
  • 94'
    Лукас Жан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 93'
    Лион контролирует мяч.
  • 93'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 92'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Кулибали Калифа наказан за толчок Марсело Антонио
  • 91'
    Лукас Жан бьет издали, но Лафон Альбан ловит мяч в руки
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 90'
    Шанс получает Терье Мартен из команды Лион, но удар головой идет мимо
  • 90'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Удар от ворот произведет Лион
  • Фол, нарушение
    89'
    Марсал Фернандо играет рукой
  • 88'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 87'
    Кадер Бамба из команды Нант нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 87'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает пас партнеру.
  • 87'
    Нант начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Имран Луза из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • 86'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 85'
    Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.
  • 84'
    Тактическая замена. Денайер Джейсон уходит с поля и его заменяет Лукас Жан
  • 84'
    Депай Мемфис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 84'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
  • 84'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Дюбуа Лео из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Фол, нарушение
    83'
    Имран Луза из команды Нант играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
  • 83'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Тактическая замена. Мутуссами Самуэль уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
  • 81'
    Депай Мемфис бьет, но Лафон Альбан отбивает мяч перед собой...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • 79'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Корне Максвелл из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кадер Бамба
  • 78'
    Лион контролирует мяч.
  • 78'
    Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
  • 77'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Лион контролирует мяч.
  • 76'
    Нант контролирует мяч.
  • 76'
    Нант пытается что-то создать.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 75'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Тактическая замена. Саймон Мозес уходит с поля и его заменяет Кадер Бамба
  • 74'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 74'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Мутуссами Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Лион контролирует мяч.
  • 72'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 71'
    Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 71'
    Марсал Фернандо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 71'
    Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    70'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 70'
    Терье Мартен из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 70'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Мендес Тьяго из команды Лион играет слишком грубо. Имран Луза оказался на газоне.
  • 69'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Тактическая замена. Бенавенте Кристиан уходит с поля и его заменяет Имран Луза
  • 68'
    Лион пытается что-то создать.
  • 67'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 67'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    67'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 67'
    Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 66'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 65'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    65'
    Паллуа Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    64'
    Паллуа Николя наказан за толчок Корне Максвелл
  • 64'
    Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках
  • Угловой
    64'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 63'
    Лафон Альбан отбил мяч на угловой после удара Ауа Уссем из штрафной площади.
  • 63'
    Депай Мемфис разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 63'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    63'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 62'
    Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
  • 61'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 61'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Нант будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    60'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 59'
    Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!
  • Описание гола
    59'
    ГООООООООЛ - Марсал Фернандо очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • 58'
    Марсал Фернандо ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 58'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 58'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Корне Максвелл из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фабио да Сильва
  • 58'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Кулибали Калифа нанес удар головой, но Лопеш Антони спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    58'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой слева.
  • 57'
    Абейд Мехди пробил со штрафного прямо в стенку
  • 57'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Нант пробьет пенальти!
  • 56'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    55'
    Дюбуа Лео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    55'
    Дюбуа Лео из команды Лион играет слишком грубо. Бенавенте Кристиан оказался на газоне.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Офсайд
    55'
    Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
  • 55'
    Корне Максвелл из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 54'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 54'
    Фабио да Сильва не смог попасть в створ ударом издали
  • 53'
    Нант контролирует мяч.
  • 53'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой справа.
  • 53'
    Жиротто Андрей из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 53'
    Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой слева.
  • 52'
    Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 52'
    Нант пытается что-то создать.
  • 52'
    Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках
  • Угловой
    51'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 51'
    Ауа Уссем из команды Лион делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 51'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 50'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 50'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Лион контролирует мяч.
  • 49'
    Лион пытается что-то создать.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 48'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
  • Фол, нарушение
    47'
    Кулибали Калифа из команды Нант опасно и грубо сыграл. Марсал Фернандо пострадал.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 46'
    Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    48'
    Рен-Аделед Жефф из команды Лион играет слишком грубо. Туре Абдулайе оказался на газоне.
  • 48'
    Команда Лион играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Дюбуа Лео из команды Лион навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 47'
    Траоре Бертран бьет, но Лафон Альбан отбивает мяч перед собой...
  • 46'
    Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
  • 46'
    Лион контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Лион контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 45'
    Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках
  • 44'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой справа.
  • 44'
    Аппиа Деннис из команды Нант делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 44'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
  • 42'
    Нант контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 41'
    Марсал Фернандо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 41'
    Рен-Аделед Жефф из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 41'
    Лион пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Угловой
    40'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 40'
    Дембеле Мусса I из команды Лион делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 40'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    39'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант играет слишком грубо. Марсал Фернандо оказался на газоне.
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Лафон Альбан из команды Нант сделал отличный сейв!
  • 38'
    Лафон Альбан спасла ворота! Депай Мемфис была в голевой позиции, но Лафон Альбан сделала отличный сейв
  • 37'
    ШАНС! Депай Мемфис вышел один-на-один с голкипером...
  • 37'
    Депай Мемфис из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Траоре Бертран разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Нант контролирует мяч.
  • 36'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 35'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Почти гол! Ауа Уссем пробил головой по воротам, но Лафон Альбан спас!
  • 35'
    Дембеле Мусса I из команды Лион делает пас партнеру.
  • 35'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Дембеле Мусса I, обходя своих соперников
  • 35'
    Дембеле Мусса I из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    35'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • Фол, нарушение
    34'
    Депай Мемфис из команды Лион играет слишком грубо. Жиротто Андрей оказался на газоне.
  • 33'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    33'
    Абейд Мехди из команды Нант в офсайде
  • 32'
    Нант пытается что-то создать.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 31'
    Нант контролирует мяч.
  • 31'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Бенавенте Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 28'
    Депай Мемфис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    27'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
  • 27'
    Лион контролирует мяч.
  • 26'
    Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках
  • 26'
    Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 25'
    Лион контролирует мяч.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Траоре Бертран из команды Лион навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 24'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Депай Мемфис из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 23'
    Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
  • 23'
    Лион контролирует мяч.
  • 23'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой слева.
  • 22'
    Саймон Мозес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 22'
    Рен-Аделед Жефф ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 22'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Нант контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 20'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
  • 18'
    Марсело Антонио из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Нант контролирует мяч.
  • 17'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Саймон Мозес из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 15'
    Нант пытается что-то создать.
  • 15'
    Лион пытается что-то создать.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 14'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    13'
    Аппиа Деннис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    12'
    Абейд Мехди из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 11'
    Бенавенте Кристиан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 11'
    Ауа Уссем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    10'
    Марсело Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    10'
    Безумный фол. Марсело Антонио грубо играет против соперника. Пострадал Бенавенте Кристиан
  • 10'
    Нант контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
  • 8'
    Нант контролирует мяч.
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    7'
    Рен-Аделед Жефф возвращается на поле.
  • 7'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    7'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рен-Аделед Жефф получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    6'
    Рен-Аделед Жефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Дюбуа Лео возвращается на поле.
  • 5'
    Рен-Аделед Жефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой справа.
  • 4'
    Бенавенте Кристиан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • Угловой
    4'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой справа.
  • 4'
    Жиротто Андрей наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Лион поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • 2'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант пасует в штрафную, но Лопеш Антони выходит и ловит мяч.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    2'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 1'
    Нант пытается что-то создать.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 0:1 Нант
Лион
94.7% (144)
Ничья
3.9% (6)
Нант
1.3% (2)
2:1 Лион
37.5% (57)
2:0 Лион
32.9% (50)
1:0 Лион
13.2% (20)
3:1 Лион
6.6% (10)
1:1 Ничья
3.9% (6)
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