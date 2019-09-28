Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
0:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена Зрители: 46647
Нант
10' Желтая карточкаМарсело Антонио
13' Желтая карточкаАппиа Деннис
55' Желтая карточкаДюбуа Лео
0:1
59' Гол в свои воротаМарсал Фернандо
65' Желтая карточкаПаллуа Николя
14
Дюбуа
Лео
12
Мендес
Тьяго
11
Депай
Мемфис
12
Аппиа
Деннис
11
Абейд
Мехди
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
Главный тренер: Силвиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Kader Bamba
-
26 Imran Louza
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
13'
55'
59'
0:1
65'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион
Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант
Последние игры между собой
Лион: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Анже
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|4.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Бордо
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|12.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Амьен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|18.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
Лион
94.7% (144)
Ничья
3.9% (6)
Нант
1.3% (2)
2:1 Лион
37.5% (57)
2:0 Лион
32.9% (50)
1:0 Лион
13.2% (20)
3:1 Лион
6.6% (10)
1:1 Ничья
3.9% (6)
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