Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
5:1
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
1:0
6' Гол
Бергёйс Стивен
21' Желтая карточка
Селахи Линдон
21' Желтая карточка
Синистерра Луис
1:1
23' Гол
Канталапьерда Аитор
2:1
26' Гол
Ларссон Сэм
3:1
55' Гол в свои ворота
Бийен Пит
66' Желтая карточка
Вучкич Харис
4:1
67' Гол
Синистерра Луис
5:1
88' Гол
Ларссон Сэм
90'+4
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
33
Боттегин
Эрик
32
Ие
Эдгар
5
Хапс
Ридгесиано
28
Тоорнстра
Йенс
19
Фер
Лерой
23
Кёкчю
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
17
Синистерра
Луис
11
Ларссон
Сэм
16
Дроммел
Йоэл
5
Плегесуэло
Хулио
25
Бийен
Пит
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
8
Эспиноса
Хавьер
20
Бускетс
Ориоль
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
Фейеноорд
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

6'
Бергёйс Стивен
(Карсдорп Рик)
1:0
21'
 
Селахи Линдон
21'
Синистерра Луис
 
23'
1:1
Канталапьерда Аитор
(Вучкич Харис)
26'
Ларссон Сэм
(Синистерра Луис)
2:1
44'
Тапия Ренато
Кёкчю Оркун
 
55'
Бийен Пит
3:1
56'
 
Берггрен Эмиль
Селахи Линдон
61'
 
Зехнини Рафик
Накамура Кейто
63'
 
Godfried Roemeratoe
Бускетс Ориоль
66'
 
Вучкич Харис
67'
Синистерра Луис
4:1
78'
Гертрейда Лютсхарел
Карсдорп Рик
 
80'
Бургер Ваутер
Фер Лерой
 
88'
Ларссон Сэм
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг
Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд
Твенте Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте
Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Твенте 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Твенте Эредивизие
Твенте 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:0 Твенте Эредивизие Фейеноорд 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Твенте Эредивизие Фейеноорд 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Твенте Кубок Фейеноорд 1:1 Твенте Эредивизие Фейеноорд 1:0 Твенте Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 27 - 6 20
2. ПСВ 8 6 2 0 22 - 5 20
3. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 18 - 3 19
4. Витесс 8 5 2 1 16 - 12 17
5. Утрехт 8 4 2 2 16 - 11 14
6. Фейеноорд 8 3 4 1 16 - 13 13
7. Виллем II 8 4 0 4 10 - 13 12
8. Спарта Роттердам 8 3 3 2 16 - 15 12
9. Твенте 8 3 3 2 16 - 16 12
10. Хераклес 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Херенвен 8 2 4 2 11 - 9 10
12. ВВВ-Венло 8 3 0 5 9 - 16 9
13. Гронинген 8 2 1 5 7 - 12 7
14. Эммен 8 2 1 5 11 - 17 7
15. ПЕК Зволле 8 2 1 5 13 - 20 7
16. АДО Ден Хааг 8 2 0 6 10 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 8 0 3 5 8 - 21 3
18. Ваалвейк 8 0 1 7 8 - 26 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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