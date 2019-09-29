Голландия: Эредивизие 2019-2020
1:0
6' ГолБергёйс Стивен
21' Желтая карточкаСелахи Линдон
21' Желтая карточкаСинистерра Луис
1:1
23' ГолКанталапьерда Аитор
2:1
26' ГолЛарссон Сэм
3:1
55' Гол в свои воротаБийен Пит
66' Желтая карточкаВучкич Харис
4:1
67' ГолСинистерра Луис
5:1
88' ГолЛарссон Сэм
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
19
Фер
Лерой
23
Кёкчю
Оркун
11
Ларссон
Сэм
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
10
Вучкич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
22 Бейло ЮстинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
21'
21'
23'
26'
2:1
55'
3:1
66'
67'
4:1
88'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
12 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг
Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд
Твенте Последние 20 матчей: +8 =8 -4Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте
Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Твенте 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:0 Твенте Эредивизие Фейеноорд 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Твенте Эредивизие Фейеноорд 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Твенте Кубок Фейеноорд 1:1 Твенте Эредивизие Фейеноорд 1:0 Твенте Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|27 - 6
|20
|2.
|ПСВ
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|4.
|Витесс
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|5.
|Утрехт
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|6.
|Фейеноорд
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|7.
|Виллем II
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|8
|3
|3
|2
|16 - 15
|12
|9.
|Твенте
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|10.
|Хераклес
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Херенвен
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|13.
|Гронинген
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|14.
|Эммен
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|8
|2
|1
|5
|13 - 20
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|8
|2
|0
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|0
|3
|5
|8 - 21
|3
|18.
|Ваалвейк
|8
|0
|1
|7
|8 - 26
|1
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