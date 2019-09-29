Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
4:1
Второй тайм: 85'
Динамо Дрезден
0:1
18' ГолКоне Мусса II
1:1
27' ПенальтиНазаров Дмитрий II
2:1
39' ГолНазаров Дмитрий II
3:1
45' ГолТеструт Паскаль
54' Желтая карточкаНазаров Дмитрий II
63' Желтая карточкаАтик Бариш
66' Желтая карточкаMarco Hartmann
4:1
71' ГолТеструт Паскаль
77' Желтая карточкаКалиг Фабиан
82' Желтая карточкаГонтер Сёрен
26
Гонтер
Сёрен
39
Kevin
Ehlers
15
Лёв
Крис
28
Атик
Бариш
37
Luka
Stor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Kevin EhlersЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лёв КрисПолузащитник
-
28 Атик БаришПолузащитник
- Нападающий
-
37 Luka StorНападающий
- Запасные игроки
-
20 Эберт ПатрикПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fiel
Ход матча
18'
0:1
27'
39'
45'
3:1
63'
66'
71'
4:1
77'
82'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт
Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +7 =7 -6Динамо Дрезден 2:1 Ян Бохум 2:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден
Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Дассендорф 0:3 Динамо Дрезден Карлсруэ 4:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Магдебург
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Динамо Дрезден: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Эрцгебирге Ауэ 1:4 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|8
|6
|2
|0
|14 - 7
|20
|2.
|Гамбург
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|3.
|Арминия
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|4:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|Санкт-Паули
|2:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Зандхаузен
|0:2
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|8.
|Карлсруэ
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|9.
|Гройтер Фюрт
|0:3
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|10.
|Оснабрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|11.
|Нюрнберг
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|12.
|Динамо Дрезден
|1:4
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|13.
|Ганновер 96
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|15 - 13
|8
|15.
|Хольштайн Киль
|3:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|16.
|Дармштадт
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|17.
|Бохум
|8
|0
|5
|3
|13 - 17
|5
|18.
|Веен Висбаден
|8
|1
|1
|6
|11 - 23
|4
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