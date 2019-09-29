Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Эрцгебирге Ауэ
4:1
Второй тайм: 85'
Динамо Дрезден
0'
0:1
18' Гол
Коне Мусса II
1:1
27' Пенальти
Назаров Дмитрий II
2:1
39' Гол
Назаров Дмитрий II
3:1
45' Гол
Теструт Паскаль
54' Желтая карточка
Назаров Дмитрий II
63' Желтая карточка
Атик Бариш
66' Желтая карточка
Marco Hartmann
4:1
71' Гол
Теструт Паскаль
77' Желтая карточка
Калиг Фабиан
82' Желтая карточка
Гонтер Сёрен
85'
1
Martin
Maennel
4
Калиг
Фабиан
3
Михоевич
Марко
26
Гонтер
Сёрен
20
Calogero
Rizzuto
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
8
Tom
Baumgart
10
Назаров
Дмитрий
II
7
Хохшайдт
Ян
37
Теструт
Паскаль
1
Kevin
Broll
18
Jannik
Mueller
23
Баллас
Флориан
39
Kevin
Ehlers
2
Вальквист
Линус
5
Бурнич
Дженис
6
Marco
Hartmann
15
Лёв
Крис
28
Атик
Бариш
14
Коне
Мусса
II
37
Luka
Stor
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Динамо Дрезден
3-4-1-2

Ход матча

18'
0:1
Коне Мусса II
(Luka Stor)
27'
Назаров Дмитрий II
1:1
39'
Назаров Дмитрий II
2:1
45'
Теструт Паскаль
(Калиг Фабиан)
3:1
46'
 
Клингенбург Рене
Бурнич Дженис
54'
Назаров Дмитрий II
 
59'
 
Еремеефф Александер
Kevin Ehlers
63'
 
Атик Бариш
66'
 
Marco Hartmann
71'
Теструт Паскаль
(Tom Baumgart)
4:1
71'
 
Кройцер Никлас
Вальквист Линус
74'
Цулехнер Филипп
Теструт Паскаль
 
77'
Калиг Фабиан
 
79'
Выдра Доминик
Назаров Дмитрий II
 
82'
Гонтер Сёрен
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт
Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Динамо Дрезден 2:1 Ян Бохум 2:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден
Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Дассендорф 0:3 Динамо Дрезден Карлсруэ 4:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Магдебург

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Динамо Дрезден: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 1:4 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 8 6 2 0 14 - 7 20
2. Гамбург 8 5 2 1 19 - 7 17
3. Арминия 8 4 3 1 19 - 11 15
4. Эрцгебирге Ауэ 4:1 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Хайденхайм 8 3 3 2 13 - 10 12
6. Санкт-Паули 2:0 8 3 3 2 13 - 11 12
7. Зандхаузен 0:2 8 3 2 3 8 - 8 11
8. Карлсруэ 8 3 2 3 12 - 14 11
9. Гройтер Фюрт 0:3 8 3 2 3 9 - 12 11
10. Оснабрюк 8 3 1 4 10 - 8 10
11. Нюрнберг 7 2 3 2 10 - 13 9
12. Динамо Дрезден 1:4 8 2 3 3 12 - 16 9
13. Ганновер 96 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Ян 8 2 2 4 15 - 13 8
15. Хольштайн Киль 3:0 8 2 2 4 9 - 12 8
16. Дармштадт 8 1 4 3 8 - 12 7
17. Бохум 8 0 5 3 13 - 17 5
18. Веен Висбаден 8 1 1 6 11 - 23 4


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