Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Утрехт
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Виллем II
0'
27' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
36' Желтая карточка
Саддики Дрис
42'
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
5
Гувара
Леон
25
Рамселар
Барт
6
Махер
Адам
II
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
22
Ван
де
Стрек
Сандер
21
Абасс
Исса
1
Велленройтер
Тимон
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
16
Врусай
Мариос
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
Утрехт
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

27'
 
Павлидис Вангелис
36'
 
Саддики Дрис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло
Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен
Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Утрехт 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие
Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Утрехт 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:5 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Утрехт Премьер-лига Утрехт 1:0 Виллем II Премьер-лига Утрехт 2:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:4 Утрехт Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 27 - 6 20
2. ПСВ 0:0 8 5 3 0 18 - 5 18
3. Витесс 8 5 2 1 16 - 12 17
4. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 16 - 3 16
5. Виллем II 0:0 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Твенте 7 3 3 1 15 - 11 12
7. Утрехт 0:0 8 3 3 2 14 - 11 12
8. Спарта Роттердам 8 3 3 2 16 - 15 12
9. Хераклес 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Фейеноорд 7 2 4 1 11 - 12 10
11. Херенвен 8 2 4 2 11 - 9 10
12. ВВВ-Венло 8 3 0 5 9 - 16 9
13. ПЕК Зволле 0:0 8 2 2 4 13 - 16 8
14. Гронинген 8 2 1 5 7 - 12 7
15. Эммен 8 2 1 5 11 - 17 7
16. АДО Ден Хааг 8 2 0 6 10 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 8 0 3 5 8 - 21 3
18. Ваалвейк 8 0 1 7 8 - 26 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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