Голландия: Эредивизие 2019-2020
Утрехт
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Галгенваард
Виллем II
27' Желтая карточкаПавлидис Вангелис
36' Желтая карточкаСаддики Дрис
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
21
Абасс
Исса
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Черны ВацлавНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
-
26 Ниукоп БартЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло
Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +9 =2 -9Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен
Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Утрехт 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:5 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Утрехт Премьер-лига Утрехт 1:0 Виллем II Премьер-лига Утрехт 2:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:4 Утрехт Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|27 - 6
|20
|2.
|ПСВ
|0:0
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|3.
|Витесс
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|4.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|16 - 3
|16
|5.
|Виллем II
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|15 - 11
|12
|7.
|Утрехт
|0:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|8
|3
|3
|2
|16 - 15
|12
|9.
|Хераклес
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Фейеноорд
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|11.
|Херенвен
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|14.
|Гронинген
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|15.
|Эммен
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|8
|2
|0
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|0
|3
|5
|8 - 21
|3
|18.
|Ваалвейк
|8
|0
|1
|7
|8 - 26
|1
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