Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
 
Позже

Стадион:
Витесс

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ
Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс
Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Витесс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Витесс 4:1 Ваалвейк Кубок Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:2 Витесс Эредивизие Ваалвейк 3:2 Витесс Эредивизие
Витесс 2:2 Ваалвейк Эредивизие Витесс 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:3 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 25 - 6 17
2. ПСВ 7 5 2 0 18 - 5 17
3. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 16 - 3 16
4. Витесс 7 4 2 1 14 - 11 14
5. Виллем II 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Твенте 7 3 3 1 15 - 11 12
7. Утрехт 7 3 2 2 14 - 11 11
8. Спарта Роттердам 7 3 2 2 16 - 15 11
9. Хераклес 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Фейеноорд 7 2 4 1 11 - 12 10
11. ВВВ-Венло 7 3 0 4 9 - 13 9
12. Гронинген 7 2 1 4 7 - 10 7
13. ПЕК Зволле 7 2 1 4 13 - 16 7
14. Херенвен 7 1 4 2 8 - 9 7
15. АДО Ден Хааг 7 2 0 5 10 - 13 6
16. Эммен 7 1 1 5 8 - 17 4
17. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 21 2
18. Ваалвейк 7 0 1 6 7 - 24 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ваалвейк - Витесс

    До начала игры, которая состоится 29.09.2019, осталось 2 дня 8 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ваалвейк - Витесс
    Ваалвейк
    0% (0)
    Ничья
    33.3% (1)
    Витесс
    66.7% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...