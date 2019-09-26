Голландия: Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
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Стадион: Мандемейкерс
Витесс
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ
Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс
Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Витесс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|25 - 6
|17
|2.
|ПСВ
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|16 - 3
|16
|4.
|Витесс
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|5.
|Виллем II
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|15 - 11
|12
|7.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|8.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|2
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Хераклес
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Фейеноорд
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|11.
|ВВВ-Венло
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|ПЕК Зволле
|7
|2
|1
|4
|13 - 16
|7
|14.
|Херенвен
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|15.
|АДО Ден Хааг
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|16.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|0
|2
|5
|8 - 21
|2
|18.
|Ваалвейк
|7
|0
|1
|6
|7 - 24
|1
Ваалвейк
0% (0)
Ничья
33.3% (1)
Витесс
66.7% (2)
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