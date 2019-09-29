Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Серветт
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7036
Цюрих
0'
11' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
25' Желтая карточка
Домджони Тони
0:1
33' Гол
Маркезано Антонио
37' Вторая желтая карточка
Стеванович Мирослав
82' Желтая карточка
Boris Cespedes
90' Желтая карточка
Nathan V
90' Желтая карточка
Бреше Янник
90'+6
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
3
Рутис
Кристофер
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
9
Стеванович
Мирослав
5
Boris
Cespedes
29
Ондуа
Гаэль
11
Схалк
Алекс
10
Вютрих
Себастьен
18
Koro
Kone
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
31
Крюезиу
Мирлинд
13
Жанье
Па-Моду
14
Домджони
Тони
35
Зом
Симон
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
23
Махи
Мимаун
9
Сисей
Ассан
Серветт
4-3-3
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

11'
Стеванович Мирослав
 
25'
 
Домджони Тони
33'
0:1
Маркезано Антонио
(Шёнбахлер Марко)
37'
Стеванович Мирослав
 
46'
Kastriot Imeri
Вютрих Себастьен
 
46'
 
Бангура Умару
Крюезиу Мирлинд
68'
Varol Tasar
Севрен Йоан
 
75'
Киэ Грежон
Koro Kone
 
79'
 
Blaz Kramer
Сисей Ассан
82'
Boris Cespedes
 
89'
 
Яньичич Василие
Маркезано Антонио
90'
 
Nathan V
90'
 
Бреше Янник

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау
Цюрих Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих
Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль Цюрих 2:2 Винтертур Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Люцерн 3:0 Цюрих

Последние игры между собой

Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига
Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 7 1 1 24 - 8 22
2. Янг Бойз 9 5 4 0 18 - 9 19
3. Санкт-Галлен 9 5 1 3 18 - 13 16
4. Сьон 9 4 2 3 14 - 13 14
5. Цюрих 9 3 2 4 8 - 18 11
6. Серветт 9 2 4 3 10 - 10 10
7. Люцерн 9 2 3 4 7 - 11 9
8. Лугано 9 1 4 4 9 - 10 7
9. Нёвшатель Ксамакс 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Тун 9 1 3 5 7 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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