Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев Зрители: 7036
Цюрих
11' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
25' Желтая карточкаДомджони Тони
0:1
33' ГолМаркезано Антонио
37' Вторая желтая карточкаСтеванович Мирослав
82' Желтая карточкаBoris Cespedes
90' Желтая карточкаNathan V
90' Желтая карточкаБреше Янник
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
29
Ондуа
Гаэль
11
Схалк
Алекс
18
Koro
Kone
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
35
Зом
Симон
23
Махи
Мимаун
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
28 Суиси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Махи МимаунПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
25'
33'
75'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау
Цюрих Последние 20 матчей: +7 =6 -7Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих
Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль Цюрих 2:2 Винтертур Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Люцерн 3:0 Цюрих
Последние игры между собой
Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|7
|1
|1
|24 - 8
|22
|2.
|Янг Бойз
|9
|5
|4
|0
|18 - 9
|19
|3.
|Санкт-Галлен
|9
|5
|1
|3
|18 - 13
|16
|4.
|Сьон
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|5.
|Цюрих
|9
|3
|2
|4
|8 - 18
|11
|6.
|Серветт
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Люцерн
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|8.
|Лугано
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Тун
|9
|1
|3
|5
|7 - 17
|6
Загрузка...