Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Осасуна
1:0
5' ГолЭрнани Фортеш
18' Желтая карточкаЭрнани Фортеш
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Рочина РубенНападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вильяр ХуанНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
1:0
18'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид
Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =7 -3Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна
Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Леванте
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Леванте
76.1% (118)
Ничья
16.8% (26)
Осасуна
7.1% (11)
1:0 Леванте
36.1% (56)
2:1 Леванте
28.4% (44)
1:1 Ничья
11.6% (18)
2:0 Леванте
7.1% (11)
1:2 Осасуна
3.9% (6)
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