Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Осасуна
0'
1:0
5' Гол
Эрнани Фортеш
18' Желтая карточка
Эрнани Фортеш
19'
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
8
Эрнани
Фортеш
24
Кампанья
Хосе
5
Радоя
Неманья
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
21
Майораль
Борха
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
8
Мерида
Фран
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
9
Авила
Эсекьель
Леванте
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

5'
Эрнани Фортеш
(Мирамон Хорхе)
1:0
18'
Эрнани Фортеш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид
Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна
Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Леванте 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Леванте Примера Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Леванте Примера
Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
6. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
7. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
8. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Леванте 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 8 10
10. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Эйбар Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
13. Алавес Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Бетис Заявка 7 2 2 3 10 - 15 8
15. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Осасуна 0:1 Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 1:0 Осасуна
Леванте
76.1% (118)
Ничья
16.8% (26)
Осасуна
7.1% (11)
1:0 Леванте
36.1% (56)
2:1 Леванте
28.4% (44)
1:1 Ничья
11.6% (18)
2:0 Леванте
7.1% (11)
1:2 Осасуна
3.9% (6)
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