Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Боавишта
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Тондела
0'
10' Желтая карточка
Yaw Ackah
17' Желтая карточка
Pepelu III
19' Желтая карточка
Кошта Рикарду
57'
1
Бракалли
Рафаэл
18
Фабиано
Лейсманн
27
Нерис
22
Кошта
Рикарду
6
Marlon
23
Рафаэл
Коста
88
Yaw
Ackah
91
Heri
11
Нжие
Юсуфа
9
Матеуш
Галиану
19
Стоилькович
Никола
1
Рамош
Клаудиу
18
Муфи
Фахд
94
Сампайо
Филипе
23
Таварес
Йоан
30
Феррейра
Филипе
5
Жаките
Жоау
14
Pepelu
III
8
Педру
Жоау
II
28
Tomislav
Strkalj
70
Jonathan
Toro
15
Мурильо
Хон
Боавишта
4-2-3-1
Тондела
4-3-3

Ход матча

10'
Yaw Ackah
 
17'
 
Pepelu III
19'
Кошта Рикарду
 

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Новоризонтину Боавишта 2:1 Бруске Гаучо 0:1 Боавишта Боавишта 2:1 Фоз до Игуасу Маритиму 0:1 Боавишта
Тондела Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Тондела 1:3 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:4 Тондела Тондела 0:0 Санта-Клара Маритиму 2:3 Тондела
Тондела 1:2 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Оливейренсе 0:0 Тондела Авиш 2:1 Тондела Тондела 2:1 Анадия Тондела 5:2 Шавиш Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Боавишта 0:0 Тондела Товарищеские матчи Тондела 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Тондела Примейра-лига Боавишта 1:1 Тондела Примейра-лига
Тондела 3:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Тондела Товарищеские матчи Боавишта 1:0 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Боавишта Примейра-лига Тондела 1:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Тондела Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фамаликан 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Бенфика 6 5 0 1 15 - 3 15
3. Порту 6 5 0 1 15 - 4 15
4. Боавишта 0:0 7 2 5 0 6 - 4 11
5. Риу Аве 6 3 1 2 13 - 9 10
6. Витория Гимарайнш 6 2 3 1 11 - 8 9
7. Тондела 0:0 7 2 3 2 9 - 9 9
8. Спортинг Л 6 2 2 2 10 - 9 8
9. Санта-Клара 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Морейренсе 6 2 1 3 6 - 7 7
11. Витория Сетубал 6 1 4 1 1 - 4 7
12. Жил Висенте 6 1 3 2 3 - 7 6
13. Портимоненсе 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Белененсеш 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Брага 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Маритиму 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Пасуш де Феррейра 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Авиш 6 1 0 5 9 - 18 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Кошта Рикарду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Пепелу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Yaw Ackah получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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