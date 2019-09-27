Португалия: Примейра-лига 2019-2020
10' Желтая карточкаYaw Ackah
17' Желтая карточкаPepelu III
19' Желтая карточкаКошта Рикарду
27
Нерис
6
Marlon
23
Рафаэл
Коста
88
Yaw
Ackah
91
Heri
11
Нжие
Юсуфа
18
Муфи
Фахд
23
Таварес
Йоан
14
Pepelu
III
15
Мурильо
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
6 MarlonЗащитник
-
23 Рафаэл КостаПолузащитник
-
88 Yaw AckahПолузащитник
-
91 HeriПолузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
-
20 Эду МашадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Samuel Pedro
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Pepelu IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Мурильо ХонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Пите ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Natxo Gonzalez
Ход матча
10'
17'
19'
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +8 =6 -6Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Новоризонтину Боавишта 2:1 Бруске Гаучо 0:1 Боавишта Боавишта 2:1 Фоз до Игуасу Маритиму 0:1 Боавишта
Тондела Последние 20 матчей: +6 =6 -8Тондела 1:3 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:4 Тондела Тондела 0:0 Санта-Клара Маритиму 2:3 Тондела
Тондела 1:2 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Оливейренсе 0:0 Тондела Авиш 2:1 Тондела Тондела 2:1 Анадия Тондела 5:2 Шавиш Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фамаликан
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Бенфика
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|3.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|15 - 4
|15
|4.
|Боавишта
|0:0
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|5.
|Риу Аве
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|7.
|Тондела
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Спортинг Л
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|9.
|Санта-Клара
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Морейренсе
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|Витория Сетубал
|6
|1
|4
|1
|1 - 4
|7
|12.
|Жил Висенте
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|13.
|Портимоненсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Белененсеш
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Брага
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Маритиму
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Авиш
|6
|1
|0
|5
|9 - 18
|3
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