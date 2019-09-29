Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

46' Лоботка Станислав из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

44' Лоботка Станислав из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Олаза Лукас из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Сельта

41' Удар от ворот произведет Сельта

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

38' Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках

38' Великолепное видение игры демонстрирует Айду Джозеф из команды Сельта , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

38' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Аспас Яго из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Удар от ворот произведет Эйбар

35' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

34' Орельяна Фабиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках

33' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Удар от ворот произведет Сельта

32' Эйбар имеет хороший шанс забить.

31' Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Эспозито Эду из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

29' Инуи Такаси наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

29' Хорошие скиллы дриблинга показывает Инуи Такаси , обходя своих соперников

28' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Удар от ворот произведет Сельта

27' Эскаланте Гонсало пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

25' Хорошо играет на выходе Рубен Бланко - мяч в ее руках

25' Эспозито Эду из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

25' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Кике Гарсия из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

25' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Олаза Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Эскаланте Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

21' Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Арбилья Анайц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Сельта

17' Отличная игра от Анхель Хосе из команды Эйбар . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

16' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

16' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Сельта

15' Великолепное видение игры демонстрирует Лоботка Станислав из команды Сельта , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

15' Опасность! Эспозито Эду из команды Эйбар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

15' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Великолепное видение игры демонстрирует Олаза Лукас из команды Сельта , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

14' Эйбар имеет хороший шанс забить.

13' Удар от ворот произведет Сельта

13' Что за промах! У Кике Гарсия была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

12' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Браис Мендес из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

10' Удар от ворот произведет Эйбар

10' Великолепное видение игры демонстрирует Альварес Серхио из команды Эйбар , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

10' Сельта имеет хороший шанс забить.

10' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

10' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Сельта

8' Отличная игра от Орельяна Фабиан из команды Эйбар . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

8' Удар от ворот произведет Сельта

6' Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

4' Удар от ворот произведет Эйбар

3' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Анхель Хосе из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля