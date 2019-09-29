Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Эйбар
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Сельта
0'
19' Желтая карточка
Арбилья Анайц
22' Желтая карточка
Олаза Лукас
34' Желтая карточка
Орельяна Фабиан
1:0
47' Гол
Эспозито Эду
52'
1
Дмитрович
Марко
16
Де
Бласис
Пабло
12
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
5
Эскаланте
Гонсало
6
Альварес
Серхио
10
Эспозито
Эду
14
Орельяна
Фабиан
17
Кике
Гарсия
22
Инуи
Такаси
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Лоботка
Станислав
5
Йокушлу
Окай
6
Денис
Суарес
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
Эйбар
4-3-3
Сельта
4-4-2

Ход матча

19'
Арбилья Анайц
 
22'
 
Олаза Лукас
34'
Орельяна Фабиан
 
46'
Техеро Альваро
Анхель Хосе
 
47'
Эспозито Эду
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес
Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис
Сельта Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан
Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 4:0 Эйбар Примера Сельта 2:0 Эйбар Примера Сельта 1:0 Эйбар Кубок Короля
Эйбар 1:2 Сельта Кубок Короля Эйбар 0:4 Сельта Примера Сельта 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 3:2 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Сельта Примера Эйбар 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Эйбар Примера Сельта 1:2 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Сельта Сегунда Эйбар 2:1 Сельта Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
6. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
7. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
8. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
11. Эйбар 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
12. Бетис Заявка 7 2 2 3 10 - 15 8
13. Леванте Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Осасуна Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
15. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Сельта 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Алавес Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
  • Второй тайм
  • 52'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Альварес Серхио из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Санти Мина
  • 51'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 50'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Сельта имеет хороший шанс забить.
  • 49'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Де Бласис Пабло сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Эспозито Эду из команды команды Эйбар.
  • 47'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 47'
    Великолепное видение игры демонстрирует Мальо Уго из команды Сельта, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 46'
    Инуи Такаси из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Анхель Хосе получил травму и заменен. Техеро Альваро выходит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 46'
    Лоботка Станислав из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    45'
    Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
  • 44'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 44'
    Лоботка Станислав из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Угловой
    44'
    Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
  • 44'
    Аспас Яго из команды Сельта делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 44'
    Денис Суарес из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
  • 43'
    Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
  • 43'
    Олаза Лукас из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 43'
    Денис Суарес из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 42'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 41'
    Инуи Такаси из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
  • 41'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 39'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Офсайд
    39'
    Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
  • 38'
    Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках
  • 38'
    Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Великолепное видение игры демонстрирует Айду Джозеф из команды Сельта, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 38'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Эйбар начинает контратаку
  • 38'
    Аспас Яго из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 37'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 36'
    Денис Суарес нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 36'
    Аспас Яго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    36'
    Эскаланте Гонсало играет рукой
  • 35'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Желтая карточка
    34'
    Орельяна Фабиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    34'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар толкнул локтем оппонента. Это Браис Мендес заработал фол
  • 34'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 34'
    Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках
  • 33'
    Йокушлу Окай из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Лоботка Станислав из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 33'
    Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 33'
    Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Сельта начинает контратаку
  • 33'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 33'
    Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    32'
    Санти Мина наказан за толчок Паулу Оливейра
  • 32'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 32'
    Эйбар имеет хороший шанс забить.
  • 31'
    Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 31'
    Эспозито Эду из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 31'
    Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 30'
    Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Инуи Такаси и Альварес Серхио из команды Эйбар.
  • Угловой
    30'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 29'
    Инуи Такаси наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 29'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Инуи Такаси, обходя своих соперников
  • 28'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 27'
    Эскаланте Гонсало пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 26'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
  • 25'
    Хорошо играет на выходе Рубен Бланко - мяч в ее руках
  • 25'
    Эспозито Эду из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 25'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Кике Гарсия из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 25'
    Инуи Такаси из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 25'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Кике Гарсия наказан за толчок Айду Джозеф
  • 23'
    Де Бласис Пабло делает скидку назад вдоль ворот
  • Желтая карточка
    22'
    Олаза Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    22'
    Олаза Лукас из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Орельяна Фабиан заработал фол
  • Травма, повреждение
    22'
    Эскаланте Гонсало возвращается на поле.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эскаланте Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Травма, повреждение
    21'
    Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Айду Джозеф из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эскаланте Гонсало
  • 20'
    Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    20'
    Мальо Уго возвращается на поле.
  • Желтая карточка
    19'
    Арбилья Анайц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    19'
    Назначен штрафной. Пострадал Санти Мина, его свалил Арбилья Анайц.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    19'
    Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Назначен штрафной. Пострадал Мальо Уго, его свалил Инуи Такаси.
  • 18'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 17'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 17'
    Отличная игра от Анхель Хосе из команды Эйбар. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 16'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 16'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Санти Мина наказан за толчок Альварес Серхио
  • 15'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 15'
    Великолепное видение игры демонстрирует Лоботка Станислав из команды Сельта, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 15'
    Опасность! Эспозито Эду из команды Эйбар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 15'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Великолепное видение игры демонстрирует Олаза Лукас из команды Сельта, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 14'
    Эйбар имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 13'
    Что за промах! У Кике Гарсия была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • 13'
    Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Браис Мендес из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Фол, нарушение
    11'
    Безумный фол. Инуи Такаси грубо играет против соперника. Пострадал Браис Мендес
  • 11'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 10'
    Великолепное видение игры демонстрирует Альварес Серхио из команды Эйбар, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 10'
    Сельта имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 10'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 8'
    Отличная игра от Орельяна Фабиан из команды Эйбар. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 8'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 8'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 7'
    Эспозито Эду из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Олаза Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Олаза Лукас из команды Сельта делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 5'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 5'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 3'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Анхель Хосе из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эйбар 1:0 Сельта
Эйбар
47.1% (72)
Ничья
38.6% (59)
Сельта
14.4% (22)
1:1 Ничья
29.4% (45)
2:1 Эйбар
24.8% (38)
1:0 Эйбар
18.3% (28)
1:2 Сельта
9.2% (14)
0:0 Ничья
3.9% (6)
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