Испания: Ла Лига 2019-2020
19' Желтая карточкаАрбилья Анайц
22' Желтая карточкаОлаза Лукас
34' Желтая карточкаОрельяна Фабиан
1:0
47' ГолЭспозито Эду
15
Анхель
Хосе
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
22
Инуи
Такаси
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
22 Инуи ТакасиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
22'
34'
47'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес
Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис
Сельта Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан
Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Сельта
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Эйбар
47.1% (72)
Ничья
38.6% (59)
Сельта
14.4% (22)
1:1 Ничья
29.4% (45)
2:1 Эйбар
24.8% (38)
1:0 Эйбар
18.3% (28)
1:2 Сельта
9.2% (14)
0:0 Ничья
3.9% (6)
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