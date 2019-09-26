Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =4 -3Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М
Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =3 -8Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Реал Мадрид Суперкубок Испании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|7.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 9
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Атлетико М
41.7% (30)
Ничья
38.9% (28)
Реал Мадрид
19.4% (14)
2:1 Атлетико М
31.9% (23)
1:1 Ничья
26.4% (19)
1:2 Реал Мадрид
13.9% (10)
2:2 Ничья
9.7% (7)
1:0 Атлетико М
8.3% (6)
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