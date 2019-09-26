Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М
Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Международный кубок чемпионов Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Реал Мадрид Суперкубок Испании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
2. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 7 - 4 13
4. Атлетик Б Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Барселона Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 13 - 10 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Леванте Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Хетафе Заявка 6 1 4 1 10 - 9 7
12. Осасуна Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Валенсия Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Сельта Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16. Эйбар Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Алавес Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
18. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
19. Мальорка Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Леганес Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 17 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид
    Атлетико М
    41.7% (30)
    Ничья
    38.9% (28)
    Реал Мадрид
    19.4% (14)
    2:1 Атлетико М
    31.9% (23)
    1:1 Ничья
    26.4% (19)
    1:2 Реал Мадрид
    13.9% (10)
    2:2 Ничья
    9.7% (7)
    1:0 Атлетико М
    8.3% (6)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...