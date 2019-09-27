Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

90' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

89' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Онтиверос Хавьер команды Вильярреал пробила хорошо по воротам, но вратарь отбила, а потом мяч еще в штангу попал.

85' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

85' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

83' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

82' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

80' Тактическая замена. Морон Лорен уходит с поля и его заменяет Raul Garcia

80' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

76' Г О О О О Л - Экамби Карл Токо изменил счет на табло!

76' Хорошие скиллы дриблинга показывает Чуквезе Саму , обходя своих соперников

76' Кинтилья Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

71' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

70' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Хорошие скиллы дриблинга показывает Морон Лорен , обходя своих соперников

68' Г О О О О Л - Касорла Санти из команды Вильярреал забивает с точки!

67' После проверки VAR судья изменил решение - Вильярреал пробьет пенальти!

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Судья подбегает и показывает Феддал Зу из команды Бетис отложенную желтую карточку за фол.

65' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

65' Хорошие скиллы дриблинга показывает Чуквезе Саму , обходя своих соперников

64' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Кинтилья Хави получил желтую карточку от судьи

63' Морено Херард из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

62' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

59' Удар от ворот произведет Вильярреал

58' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

56' Игрок из команды Бетис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Касорла Санти из команды Вильярреал плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

54' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Хоакин Санчес получил желтую карточку от судьи

52' Удар от ворот произведет Вильярреал

52' Пространство открывается для Педраса Альфонсо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

50' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

50' Удар от ворот произведет Вильярреал

48' Бетис имеет хороший шанс забить.

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