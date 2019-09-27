Испания: Ла Лига 2019-2020
Вильярреал
3:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 18135
Бетис
22' Желтая карточкаГомес Мойсес II
1:0
39' ГолЭкамби Карл Токо
1:1
48' ГолЭмерсон Жуниор
53' Желтая карточкаХоакин Санчес
63' Желтая карточкаКинтилья Хави
66' Желтая карточкаФеддал Зу
2:1
68' ПенальтиКасорла Санти
3:1
76' ГолЭкамби Карл Токо
20
Пенья
Рубен
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Морено АлексПолузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
35 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
39'
48'
1:1
53'
63'
66'
68'
2:1
76'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
6 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид
Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес
Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Вильярреал
|3:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|16 - 11
|11
|7.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Бетис
|1:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 9
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Вильярреал
84.6% (132)
Ничья
12.2% (19)
Бетис
3.2% (5)
2:1 Вильярреал
48.1% (75)
1:0 Вильярреал
18.6% (29)
2:0 Вильярреал
11.5% (18)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:2 Ничья
5.1% (8)
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