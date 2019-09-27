Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вильярреал
3:1
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 18135
Бетис
0'
22' Желтая карточка
Гомес Мойсес II
1:0
39' Гол
Экамби Карл Токо
1:1
48' Гол
Эмерсон Жуниор
53' Желтая карточка
Хоакин Санчес
63' Желтая карточка
Кинтилья Хави
66' Желтая карточка
Феддал Зу
2:1
68' Пенальти
Касорла Санти
3:1
76' Гол
Экамби Карл Токо
90'+1
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
16
Кинтилья
Хави
10
Иборра
Висенте
7
Морено
Херард
19
Замбо-Ангисса
Андре
8
Касорла
Санти
23
Гомес
Мойсес
II
17
Экамби
Карл
Токо
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
6
Педраса
Альфонсо
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
14
Карвалью
Вилльям
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
9
Иглесиас
Борха
Вильярреал
4-1-4-1
Бетис
4-4-2

Ход матча

22'
Гомес Мойсес II
 
39'
Экамби Карл Токо
(Касорла Санти)
1:0
48'
1:1
Эмерсон Жуниор
(Иглесиас Борха)
53'
 
Хоакин Санчес
57'
Чуквезе Саму
Гомес Мойсес II
 
63'
Кинтилья Хави
 
66'
 
Феддал Зу
68'
Касорла Санти
2:1
75'
 
Тельо Кристиан
Педраса Альфонсо
76'
Экамби Карл Токо
(Морено Херард)
3:1
79'
 
Гарсия Рауль
Морон Лорен
80'
Онтиверос Хавьер
Экамби Карл Токо
 
80'
 
Лаинес Диего
Хоакин Санчес
85'
Тригерос Мануэль
Касорла Санти
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 6 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид
Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес
Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Бетис Примера
Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
2. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 7 - 4 13
4. Атлетик Б Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Вильярреал 3:1 Заявка 7 3 2 2 16 - 11 11
7. Барселона Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
8. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Бетис 1:3 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10. Леванте Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Хетафе Заявка 6 1 4 1 10 - 9 7
12. Осасуна Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Валенсия Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Сельта Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16. Эйбар Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Алавес Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
18. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
19. Мальорка Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Леганес Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вильярреал 3:1 Бетис
Вильярреал
84.6% (132)
Ничья
12.2% (19)
Бетис
3.2% (5)
2:1 Вильярреал
48.1% (75)
1:0 Вильярреал
18.6% (29)
2:0 Вильярреал
11.5% (18)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:2 Ничья
5.1% (8)
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