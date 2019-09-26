Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия
Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия Валенсия 0:1 Эйбар

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера
Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
2. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 7 - 4 13
4. Атлетик Б Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Барселона Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 13 - 10 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Леванте Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Хетафе Заявка 6 1 4 1 10 - 9 7
12. Осасуна Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
13. Валенсия Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Сельта Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16. Эйбар Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Алавес Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
18. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
19. Мальорка Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Леганес Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 9 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия
    Атлетик Б
    40% (32)
    Ничья
    38.8% (31)
    Валенсия
    21.3% (17)
    1:1 Ничья
    32.5% (26)
    1:0 Атлетик Б
    20% (16)
    1:2 Валенсия
    18.8% (15)
    2:1 Атлетик Б
    15% (12)
    2:2 Ничья
    3.8% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...