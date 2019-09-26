Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =8 -3Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия
Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия Валенсия 0:1 Эйбар
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|7.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 9
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Атлетик Б
40% (32)
Ничья
38.8% (31)
Валенсия
21.3% (17)
1:1 Ничья
32.5% (26)
1:0 Атлетик Б
20% (16)
1:2 Валенсия
18.8% (15)
2:1 Атлетик Б
15% (12)
2:2 Ничья
3.8% (3)
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