Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
1:1
Перерыв

Стадион:
Реал Сосьедад
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
10
Банега
Эвер
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
8
Нолито
Агудо
13
Мойя
Мигель
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
20
Монреаль
Начо
21
Эдегор
Мартин
5
Субельдия
Игор
17
Сурутуса
Давид
11
Янузай
Аднан
9
Виллиан
Жозе
10
Оярсабаль
Микель
Севилья
4-3-3
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Оярсабаль Микель
(Янузай Аднан)
18'
Нолито Агудо
(Банега Эвер)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья
Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес
Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера
Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Реал Сосьедад 1:1 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
5. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
6. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
7. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
8. Севилья 1:1 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Леванте Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Алавес Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Бетис Заявка 7 2 2 3 10 - 15 8
15. Осасуна Заявка 7 1 5 1 5 - 6 8
16. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Севилья 1:1 Реал Сосьедад
Севилья
84.7% (133)
Ничья
10.8% (17)
Реал Сосьедад
4.5% (7)
2:1 Севилья
51.6% (81)
2:0 Севилья
15.9% (25)
1:0 Севилья
11.5% (18)
1:1 Ничья
6.4% (10)
2:2 Ничья
3.8% (6)
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