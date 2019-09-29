Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
1:1
Перерыв
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Реал Сосьедад
0:1
4' ГолОярсабаль Микель
1:1
18' ГолНолито Агудо
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Банега
Эвер
19
Де
Йонг
Люк
13
Мойя
Мигель
11
Янузай
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Муньос Айхен
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
0:1
18'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья
Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =4 -6Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес
Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Реал Сосьедад
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|5.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|8.
|Севилья
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Севилья
84.7% (133)
Ничья
10.8% (17)
Реал Сосьедад
4.5% (7)
2:1 Севилья
51.6% (81)
2:0 Севилья
15.9% (25)
1:0 Севилья
11.5% (18)
1:1 Ничья
6.4% (10)
2:2 Ничья
3.8% (6)
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