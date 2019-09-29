Испания: Ла Лига 2019-2020
Эспаньол
0:2
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 20911
Вальядолид
23' Желтая карточкаСанчес Виктор
0:1
25' ПенальтиМичел Эрреро
35' Желтая карточкаХави Лопеc
65' Красная карточкаКалеро Фернандо
67' Undefined phrase: football_event_Хоакин Фернандес
0:2
90' ГолОскар Плано
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
17
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
16
Феде
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
-
19 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуадо ХавьерНападающий
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
16 ФедеПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
25'
0:1
35'
64'
65'
67'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол
Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид
Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Эспаньол 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 0:2 Эспаньол Кубок Короля Вальядолид 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Эспаньол Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Сельта
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Эспаньол
76.5% (117)
Ничья
16.3% (25)
Вальядолид
7.2% (11)
2:1 Эспаньол
35.9% (55)
1:0 Эспаньол
32% (49)
1:1 Ничья
13.1% (20)
2:0 Эспаньол
5.9% (9)
1:2 Вальядолид
3.3% (5)
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