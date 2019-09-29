Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эспаньол
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 20911
Вальядолид
0'
23' Желтая карточка
Санчес Виктор
0:1
25' Пенальти
Мичел Эрреро
35' Желтая карточка
Хави Лопеc
65' Красная карточка
Калеро Фернандо
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Хоакин Фернандес
0:2
90' Гол
Оскар Плано
90'+5
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
5
Налдо
Гомес
24
Калеро
Фернандо
17
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
4
Санчес
Виктор
3
Педроса
Адриа
12
Кальери
Хонатан
22
Варгас
Матиас
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
16
Феде
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
Эспаньол
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

23'
Санчес Виктор
 
25'
0:1
Мичел Эрреро
35'
Хави Лопеc
 
60'
 
Унал Энес
Сандро Рамирес
64'
 
Хоакин Фернандес
Салису Мохаммед
64'
Лэй У
Дидак Вилья
 
65'
Калеро Фернандо
 
67'
 
Хоакин Фернандес
69'
Давид Лопес
Дардер Серхи
 
74'
Пьятти Пабло
Варгас Матиас
 
75'
 
Порро Педро
Суарес Тони
90'
0:2
Оскар Плано
(Унал Энес)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол
Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид
Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Эспаньол 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Эспаньол Примера Вальядолид 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 4:2 Вальядолид Примера
Эспаньол 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 0:2 Эспаньол Кубок Короля Вальядолид 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Эспаньол Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
6. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
7. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
8. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
11. Эйбар 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
12. Бетис Заявка 7 2 2 3 10 - 15 8
13. Леванте Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Осасуна Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
15. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Сельта 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Алавес Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 0:2 Вальядолид
Эспаньол
76.5% (117)
Ничья
16.3% (25)
Вальядолид
7.2% (11)
2:1 Эспаньол
35.9% (55)
1:0 Эспаньол
32% (49)
1:1 Ничья
13.1% (20)
2:0 Эспаньол
5.9% (9)
1:2 Вальядолид
3.3% (5)
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