Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

94' Г О О О О Л - Оскар Плано изменил счет на табло!

94' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

92' Кальери Хонатан из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

90' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

89' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Санчес Виктор из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

86' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

84' Удар от ворот произведет Эспаньол

83' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Вальядолид

82' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Эспаньол

81' Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Феде из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

80' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

80' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Эспаньол

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

76' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Эспаньол

72' Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Оскар Плано наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

71' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

70' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

70' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Вальядолид , отменен из-за офсайда.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

67' Мойано Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

65' УДАЛЕНИЕ! - После профессионального фола Калеро Фернандо удалена с поста!

65' Калеро Фернандо ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

65' Эспаньол делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

65' Сегодняшная посещаемость составляет 20911 болельщиков

65' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Вальядолид

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Дидак Вилья пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

63' Педроса Адриа из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

63' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

58' Удар от ворот произведет Вальядолид

58' Варгас Матиас пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

57' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

56' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

54' Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

50' Удар от ворот произведет Вальядолид

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Вальядолид

47' Как она упустила момент!?! Педроса Адриа имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

46' Эспаньол имеет хороший шанс забить.