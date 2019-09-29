Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Риу Аве
0:1
Перерыв

Стадион:
Порту
0'
0:1
12' Гол
Марега Мусса
22' Желтая карточка
Филипе Аугусто
27' Желтая карточка
Корона Хесус
30' Желтая карточка
Зе Луиш Жозе
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
15
Сантос
Адерлан
6
Боревкович
Тони
2
Матеус
Рейс
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
21
Мане
Карлуш
10
Диего
Лопес
III
11
Сантуш
Нуну
II
9
Морейра
Бруну
32
Маркесин
Агустин
17
Корона
Хесус
3
Pepe1
5
Маркано
Иван
13
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
22
Данилу
Перейра
16
Урибе
Андрес
10
Накацзима
Шоя
11
Марега
Мусса
20
Зе
Луиш
Жозе
Риу Аве
4-2-3-1
Порту
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Марега Мусса
(Теллес Алекс)
22'
Филипе Аугусто
 
27'
 
Корона Хесус
30'
 
Зе Луиш Жозе

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш
Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве
Порту Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Порту 1:0 Санта-Клара Порту 2:0 Санта-Клара Порту 2:1 Янг Бойз Портимоненсе 2:3 Порту
Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал Порту 2:3 Краснодар Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе Порту 1:1 Бетис Порту 1:0 Фулхэм Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:4 Порту Порту 4:0 Авиш Риу Аве 2:2 Порту Порту 1:0 Санта-Клара

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Порту: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Риу Аве 2:2 Порту Примейра-лига Порту 2:1 Риу Аве Примейра-лига Порту 5:0 Риу Аве Примейра-лига Порту 3:0 Риу Аве Кубок лиги
Риу Аве 1:2 Порту Примейра-лига Порту 4:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Риу Аве Товарищеские матчи Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Риу Аве 0:1 Порту Кубок лиги Порту 5:0 Риу Аве Примейра-лига Порту 3:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 4:0 Риу Аве Кубок лиги Порту 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:2 Порту Примейра-лига Риу Аве 2:5 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Риу Аве Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фамаликан 7 6 1 0 16 - 7 19
2. Бенфика 7 6 0 1 16 - 3 18
3. Порту 1:0 7 6 0 1 16 - 4 18
4. Витория Гимарайнш 7 3 3 1 12 - 8 12
5. Санта-Клара 7 3 2 2 4 - 4 11
6. Боавишта 7 2 5 0 6 - 4 11
7. Риу Аве 0:1 7 3 1 3 13 - 10 10
8. Тондела 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Спортинг Л 6 2 2 2 10 - 9 8
10. Брага 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Маритиму 7 2 2 3 10 - 13 8
12. Морейренсе 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Витория Сетубал 7 1 4 2 1 - 5 7
14. Жил Висенте 7 1 3 3 3 - 8 6
15. Портимоненсе 7 1 2 4 5 - 9 5
16. Белененсеш 7 1 2 4 4 - 9 5
17. Пасуш де Феррейра 7 1 1 5 5 - 14 4
18. Авиш 6 1 0 5 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Зе Луиш Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Корона Хесус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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