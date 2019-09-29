Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Риу Аве
0:1
Перерыв
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Порту
0:1
12' ГолМарега Мусса
22' Желтая карточкаФилипе Аугусто
27' Желтая карточкаКорона Хесус
30' Желтая карточкаЗе Луиш Жозе
21
Мане
Карлуш
17
Корона
Хесус
3
Pepe1
13
Теллес
Алекс
16
Урибе
Андрес
11
Марега
Мусса
20
Зе
Луиш
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Pedro AmaralЗащитник
-
33 MessiasЗащитник
-
99 Тареми МехдиПолузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
-
14 Пиазон ЛукасНападающий
-
19 Ronan IIIНападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Корона ХесусЗащитник
-
3 Pepe1Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Урибе АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Силва ФабиоНападающий
-
29 Tiquinho1
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
12'
0:1
22'
27'
30'
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +10 =4 -6Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш
Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве
Порту Последние 20 матчей: +15 =1 -4Порту 1:0 Санта-Клара Порту 2:0 Санта-Клара Порту 2:1 Янг Бойз Портимоненсе 2:3 Порту
Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал Порту 2:3 Краснодар Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе Порту 1:1 Бетис Порту 1:0 Фулхэм Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:4 Порту Порту 4:0 Авиш Риу Аве 2:2 Порту Порту 1:0 Санта-Клара
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Порту: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Риу Аве 1:2 Порту Примейра-лига Порту 4:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Риу Аве Товарищеские матчи Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Риу Аве 0:1 Порту Кубок лиги Порту 5:0 Риу Аве Примейра-лига Порту 3:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Порту Примейра-лига Порту 4:0 Риу Аве Кубок лиги Порту 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:2 Порту Примейра-лига Риу Аве 2:5 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Риу Аве Примейра-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фамаликан
|7
|6
|1
|0
|16 - 7
|19
|2.
|Бенфика
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Порту
|1:0
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|4.
|Витория Гимарайнш
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|5.
|Санта-Клара
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|6.
|Боавишта
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|7.
|Риу Аве
|0:1
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|8.
|Тондела
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Спортинг Л
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|10.
|Брага
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Маритиму
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|12.
|Морейренсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Витория Сетубал
|7
|1
|4
|2
|1 - 5
|7
|14.
|Жил Висенте
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|15.
|Портимоненсе
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|16.
|Белененсеш
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|18.
|Авиш
|6
|1
|0
|5
|9 - 18
|3
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