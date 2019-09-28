Турция: Суперлига 2019-2020

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Денизлиспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Касымпаша
0'
0:1
67' Гол
Хайрадинович Харис
79' Желтая карточка
Халили Абдул
90'+6
33
Стаховяк
Адам
2
Лопеш
Тьягу
22
Сэпунару
Кристиан
15
Oguz
Yilmaz
21
Бергдич
Закария
90
Сакей
Айзаак
8
Муравски
Радослав
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
77
Бэрроу
Моду
7
Родальега
Уго
99
Эзтюрк
Фатих
88
Сари
Вейсел
5
Бен-Юссеф
Сиам
35
Aytac
Kara
II
23
Хафез
Карим
8
Павелка
Давид
21
Халили
Абдул
11
Тиам
Маме
10
Хайрадинович
Харис
26
Депе
Илхан
19
Пектемек
Мустафа
Денизлиспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

Ход матча

58'
Шахан Олджай
Сако Хади
 
67'
0:1
Хайрадинович Харис
(Халили Абдул)
69'
Эступиньян Оскар
Сакей Айзаак
 
72'
 
Чек Озгюр
Депе Илхан
76'
Нияз Реджеп
Бэрроу Моду
 
79'
 
Халили Абдул
84'
 
Эрдоган Юсуф
Тиам Маме
90'
 
Фернандеш Жорже
Пектемек Мустафа

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор
Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Умраньеспор
Касымпаша Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Yeni Corumspor 0:1 Касымпаша Касымпаша 3:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Касымпаша Касымпаша 0:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 4:1 Касымпаша Касымпаша 1:1 Трабзонспор Касымпаша 2:1 Хурибга Касымпаша 0:1 Вардар Касымпаша 3:2 Пушкаш-Академия Касымпаша 1:0 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Касымпаша 1:1 Коньяспор Кайсериспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 1:3 Фенербахче Малатьяспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 1:1 Бурсаспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Касымпаша 2:1 Эрзурумспор Касымпаша 2:2 Болуспор Акхисар 2:3 Касымпаша

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Касымпаша: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Касымпаша 2:0 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 0:3 Касымпаша А Лига Денизлиспор 3:3 Касымпаша Суперлига Касымпаша 3:1 Денизлиспор Суперлига
Касымпаша 1:0 Денизлиспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 1:1 6 4 2 0 13 - 6 14
2. Фенербахче 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Газишехир Газиантеп 5 3 1 1 10 - 10 10
4. Сивасспор 1:1 6 2 3 1 9 - 6 9
5. Галатасарай 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Истанбул Башакшехир 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Денизлиспор 6 2 2 2 5 - 3 8
8. Ризеспор 6 2 2 2 5 - 9 8
9. Малатьяспор 5 2 1 2 11 - 6 7
10. Касымпаша 6 2 1 3 6 - 7 7
11. Трабзонспор 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
13. Гёзтепе 5 1 3 1 1 - 3 6
14. Бешикташ 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Анкарагюджю 5 1 2 2 3 - 7 5
16. Кайсериспор 5 0 3 2 6 - 8 3
17. Антальяспор 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Генчлербирлиги 5 0 2 3 5 - 10 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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