Турция: Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
0:1
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Касымпаша
0:1
67' ГолХайрадинович Харис
79' Желтая карточкаХалили Абдул
15
Oguz
Yilmaz
90
Сакей
Айзаак
77
Бэрроу
Моду
99
Эзтюрк
Фатих
88
Сари
Вейсел
23
Хафез
Карим
21
Халили
Абдул
11
Тиам
Маме
26
Депе
Илхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Акьюз МехметНападающий
-
Главный тренер: Юсел Илдиз
- Основной состав
-
99 Эзтюрк ФатихВратарь
-
88 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
-
21 Халили АбдулПолузащитник
-
11 Тиам МамеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Депе ИлханПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Чек ОзгюрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Azad Toptik
-
-
-
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
Ход матча
67'
72'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =8 -1Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор
Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Умраньеспор
Касымпаша Последние 20 матчей: +7 =4 -9Yeni Corumspor 0:1 Касымпаша Касымпаша 3:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Касымпаша Касымпаша 0:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 4:1 Касымпаша Касымпаша 1:1 Трабзонспор Касымпаша 2:1 Хурибга Касымпаша 0:1 Вардар Касымпаша 3:2 Пушкаш-Академия Касымпаша 1:0 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Касымпаша 1:1 Коньяспор Кайсериспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 1:3 Фенербахче Малатьяспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 1:1 Бурсаспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Касымпаша 2:1 Эрзурумспор Касымпаша 2:2 Болуспор Акхисар 2:3 Касымпаша
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Касымпаша: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|1:1
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|2.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Газишехир Газиантеп
|5
|3
|1
|1
|10 - 10
|10
|4.
|Сивасспор
|1:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Денизлиспор
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|8.
|Ризеспор
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|9.
|Малатьяспор
|5
|2
|1
|2
|11 - 6
|7
|10.
|Касымпаша
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|Трабзонспор
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Гёзтепе
|5
|1
|3
|1
|1 - 3
|6
|14.
|Бешикташ
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Анкарагюджю
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|16.
|Кайсериспор
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Антальяспор
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Генчлербирлиги
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
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