Турция: Суперлига 2019-2020
Анкарагюджю
2:1
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Генчлербирлиги
23' Желтая карточкаТуре Зарго
55' Желтая карточкаСио Жованни
55' Желтая карточкаАгчай Седат
1:0
56' Гол в свои воротаКандеяш Даниэл
2:0
68' ГолПарлак Илхан
2:1
75' Гол в свои воротаЧеликай Корджан
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
14
Фати
Рикардо
23
Парлак
Илхан
25
Озбир
Эртач
15
Туре
Зарго
32
Flavio1
8
Baiano
I
11
Айте
Флойд
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Парлак ИлханНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Акан МахмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Садаев ЗаурНападающий
-
-
-
80 Berke Gurbuz
-
Главный тренер: Диядин Метин
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
-
32 Flavio1Защитник
- Защитник
-
8 Baiano IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
Ход матча
23'
55'
55'
56'
1:0
68'
2:0
75'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 9
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =7 -8Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +10 =5 -5Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор Аданаспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Алтай Афьонспор 0:0 Генчлербирлиги
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Генчлербирлиги: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|2.
|Фенербахче
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Газишехир Газиантеп
|5
|3
|1
|1
|10 - 10
|10
|4.
|Сивасспор
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Трабзонспор
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Галатасарай
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|9.
|Денизлиспор
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|10.
|Анкарагюджю
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|11.
|Ризеспор
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|12.
|Малатьяспор
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Касымпаша
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Гёзтепе
|5
|1
|3
|1
|1 - 3
|6
|15.
|Антальяспор
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Бешикташ
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Кайсериспор
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|18.
|Генчлербирлиги
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
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