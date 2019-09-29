Турция: Суперлига 2019-2020

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Анкарагюджю
2:1
Конец матча

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
23' Желтая карточка
Туре Зарго
55' Желтая карточка
Сио Жованни
55' Желтая карточка
Агчай Седат
1:0
56' Гол в свои ворота
Кандеяш Даниэл
2:0
68' Гол
Парлак Илхан
2:1
75' Гол в свои ворота
Челикай Корджан
90'+6
1
Челикай
Корджан
70
Кициу
Стелиос
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
8
Пинту
Тьягу
21
Моке
Вильфрид
3
Агчай
Седат
14
Фати
Рикардо
28
Hasan
Kaya
II
12
Оргилль
Девер
23
Парлак
Илхан
25
Озбир
Эртач
2
Огюз
Ахмет
15
Туре
Зарго
32
Flavio1
39
Полома
Пьер-Ив
8
Baiano
I
5
Berat
Ozdemir
21
Кандеяш
Даниэл
10
Сессеньон
Стефан
11
Айте
Флойд
13
Сио
Жованни
Анкарагюджю
4-3-3
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Туре Зарго
55'
 
Сио Жованни
55'
Агчай Седат
 
56'
Кандеяш Даниэл
1:0
62'
 
Bogdan Stancu1
Айте Флойд
68'
Парлак Илхан
2:0
72'
 
Rahmetullah Berisbek
Flavio1
75'
2:1
Челикай Корджан
82'
Mehmet Sak
Hasan Kaya II
 
82'
 
Чифтчи Надир
Berat Ozdemir
88'
Айхан Ялчын
Фати Рикардо
 
90'
Карабулут Айдын
Парлак Илхан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор Аданаспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Алтай Афьонспор 0:0 Генчлербирлиги

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Генчлербирлиги: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Генчлербирлиги 0:4 Анкарагюджю Товарищеские матчи Анкарагюджю 0:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:4 Генчлербирлиги Суперлига
Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Кубок Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 6 4 2 0 13 - 6 14
2. Фенербахче 6 3 2 1 11 - 6 11
3. Газишехир Газиантеп 5 3 1 1 10 - 10 10
4. Сивасспор 6 2 3 1 9 - 6 9
5. Трабзонспор 1:0 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Галатасарай 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Истанбул Башакшехир 6 2 2 2 10 - 8 8
9. Денизлиспор 6 2 2 2 5 - 3 8
10. Анкарагюджю 6 2 2 2 5 - 8 8
11. Ризеспор 6 2 2 2 5 - 9 8
12. Малатьяспор 6 2 1 3 11 - 9 7
13. Касымпаша 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Гёзтепе 5 1 3 1 1 - 3 6
15. Антальяспор 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Бешикташ 0:1 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Кайсериспор 6 0 3 3 7 - 10 3
18. Генчлербирлиги 6 0 2 4 6 - 12 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    23'
    Туре Зарго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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