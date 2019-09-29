Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Банфилд
0:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
0:1
5' Гол
Bruno Pitton
21' Желтая карточка
Поблет Херонимо
32' Желтая карточка
Ариас Рамон
39' Желтая карточка
Лолло Лусиано
45' Вторая желтая карточка
Поблет Херонимо
45' Желтая карточка
Сивельи Ренато
55' Желтая карточка
Бертоло Николас
84' Желтая карточка
Белуччи Фернандо
90' Желтая карточка
Виттор Сержио
90'+6
33
Конде
Эстебан
Нестор
4
Rodrigo
Arciero
6
Лолло
Лусиано
2
Сивельи
Ренато
3
Claudio
Bravo
III
8
Бертоло
Николас
24
Luciano
Gomez
30
Jorge
Rodriguez
I
35
Урси
Агустин
21
Julian
Carranza
13
Junior
Arias
22
Nicolas
Navarro
II
42
Marcelo
Herrera
41
Gianluca
Ferrari
15
Ариас
Рамон
3
Bruno
Pitton
21
Поблет
Херонимо
20
Juan
Edgardo
Ramirez
10
Ромеро
Оскар
16
Белуччи
Фернандо
92
Ромеро
Анхель
7
Adam
Bareiro
Банфилд
4-4-2
Сан-Лоренсо
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Bruno Pitton
21'
 
Поблет Херонимо
32'
 
Ариас Рамон
39'
Лолло Лусиано
 
45'
 
Поблет Херонимо
45'
Сивельи Ренато
 
46'
Виттор Сержио
Лолло Лусиано
 
46'
 
Mauro Pitton
Ромеро Оскар
55'
Бертоло Николас
 
61'
Matias Moya
Rodrigo Arciero
 
74'
 
Ezequiel Cerutti
Adam Bareiro
80'
Claudio Villagra
Luciano Gomez
 
84'
 
Белуччи Фернандо
89'
 
Гайч Адольфо
Ромеро Анхель
90'
Виттор Сержио
 

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд
Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд Суперлига Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 4:1 Банфилд Копа Судамерикана
Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Копа Судамерикана Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:3 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:2 Банфилд Примера А Банфилд 1:0 Сан-Лоренсо Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Тальерес Кордоба 7 5 1 1 8 - 4 16
3. Сан-Лоренсо 8 5 1 2 12 - 9 16
4. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
5. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
6. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
7. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 2 1 13 - 6 14
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
9. Велес Сарсфилд 7 4 1 2 10 - 8 13
10. Расинг Авельянеда 7 3 3 1 10 - 11 12
11. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
12. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
13. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
14. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
15. Уракан 0:0 8 2 3 3 5 - 10 9
16. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
17. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
18. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
19. Банфилд 8 2 1 5 5 - 7 7
20. Атлетико Тукуман 0:0 8 2 1 5 3 - 8 7
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Сивельи Ренато получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Поблет Херонимо получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    39'
    Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Ариас Рамон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Поблет Херонимо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Bruno Pitton бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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