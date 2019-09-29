Аргентина: Суперлига 2019-2020
Банфилд
0:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0:1
5' ГолBruno Pitton
21' Желтая карточкаПоблет Херонимо
32' Желтая карточкаАриас Рамон
39' Желтая карточкаЛолло Лусиано
45' Вторая желтая карточкаПоблет Херонимо
45' Желтая карточкаСивельи Ренато
55' Желтая карточкаБертоло Николас
84' Желтая карточкаБелуччи Фернандо
90' Желтая карточкаВиттор Сержио
35
Урси
Агустин
13
Junior
Arias
15
Ариас
Рамон
10
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
13 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Matias MoyaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ариас РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
Ход матча
5'
0:1
21'
32'
39'
45'
45'
55'
84'
90'
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =5 -10Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд
Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Копа Судамерикана Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:3 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:2 Банфилд Примера А Банфилд 1:0 Сан-Лоренсо Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|5
|1
|1
|8 - 4
|16
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|5.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|6.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|9.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Расинг Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|10 - 11
|12
|11.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|13.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|15.
|Уракан
|0:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|16.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|18.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|19.
|Банфилд
|8
|2
|1
|5
|5 - 7
|7
|20.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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