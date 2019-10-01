Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сентраль Кордоба
1:0
Конец матча
Годой Крус
31' Красная карточкаJoaquin Varela
1:0
87' ГолJuan Daniel Galeano
90' Желтая карточкаSebastian Lomonaco
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
25 Juan Bolado
Ход матча
31'
87'
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =7 -6Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги
Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Док Суд Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =3 -12Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус
Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|4.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|9.
|Индепендьенте
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|4
|1
|11 - 12
|13
|12.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|14.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|15.
|Колон
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|17.
|Уракан
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|18.
|Сентраль Кордоба
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|20.
|Банфилд
|8
|2
|1
|5
|5 - 7
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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