Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Сентраль Кордоба
1:0
Конец матча
Годой Крус
0'
31' Красная карточка
Joaquin Varela
1:0
87' Гол
Juan Daniel Galeano
90' Желтая карточка
Sebastian Lomonaco
90'+8
1
Diego
Matias
Rodriguez
29
Ismael
Alberto
Quilez
2
Николас
Корреа
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
5
Cristian
Vega
28
Leonardo
Villalba
II
14
Juan
Daniel
Galeano
40
Нуньес
Хервасио
20
Facundo
Melivillo
35
Jonathan
Herrera
12
Andres
Mehring
20
Nestor
Breitenbruch
2
Joaquin
Varela
3
Miguel
Jacquet
6
Tomas
Cardona
4
Agustin
Ignacio
Aleo
11
Leandro
Vella
19
Fabian
Henriquez
5
Facundo
Gutierrez
26
Juan
Brunetta
9
Miguel
Merentiel
Сентраль Кордоба
4-1-4-1
Годой Крус
5-4-1

Ход матча

31'
 
Joaquin Varela
54'
 
Valentin Burgoa
Miguel Merentiel
56'
Кристальдо Франко
Leonardo Villalba II
 
62'
 
Tomas Badaloni
Juan Brunetta
67'
 
Sebastian Lomonaco
Leandro Vella
71'
Nicolas Miracco
Facundo Melivillo
 
82'
Lisandro Alzugaray
Jonathan Bay
 
87'
Juan Daniel Galeano
(Nicolas Miracco)
1:0
90'
 
Sebastian Lomonaco

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги
Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Док Суд Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус
Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 10 - 7 16
3. Сан-Лоренсо 8 5 1 2 12 - 9 16
4. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
5. Аргентинос Хуниорс 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
7. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 2 1 13 - 6 14
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
9. Индепендьенте 7 4 1 2 9 - 8 13
10. Велес Сарсфилд 8 4 1 3 10 - 9 13
11. Расинг Авельянеда 8 3 4 1 11 - 12 13
12. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
13. Росарио Сентраль 8 2 6 0 9 - 7 12
14. Дефенса и Хустисия 8 3 1 4 5 - 8 10
15. Колон 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
17. Уракан 8 2 3 3 5 - 10 9
18. Сентраль Кордоба 8 2 2 4 5 - 9 8
19. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
20. Банфилд 8 2 1 5 5 - 7 7
21. Атлетико Тукуман 8 2 1 5 3 - 8 7
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 8 1 0 7 5 - 14 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    УДАЛЕНА! - Joaquin Varela получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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