Аргентина: Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:2
Конец матча
Ривер Плейт
0:1
22' ГолКарраскаль Хорхе
32' Желтая карточкаPablo Cesar Velazquez
32' Желтая карточкаСукулини Бруно
38' Желтая карточкаСоса Сантьяго
47' Желтая карточкаАйяла Виктор
0:2
74' ГолИгнасио Скокко
16
Айяла
Виктор
20
Алеман
Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
13 Jesus Vargas
-
Главный тренер: Hilario Bravi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
22'
32'
38'
47'
74'
0:2
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =3 -10Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия
Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт
Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Кубок Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:3 Ривер Плейт Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 4:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|5
|1
|1
|8 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|4.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|5.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|6.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|8.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Расинг Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|10 - 11
|12
|11.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|13.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|17.
|Банфилд
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|19.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|20.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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