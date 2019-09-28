Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
22' Гол
Карраскаль Хорхе
32' Желтая карточка
Pablo Cesar Velazquez
32' Желтая карточка
Сукулини Бруно
38' Желтая карточка
Соса Сантьяго
47' Желтая карточка
Айяла Виктор
0:2
74' Гол
Игнасио Скокко
90'+6
31
Alexis
Arias
I
4
Leonardo
Morales
28
Manuel
Guanini
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
30
Maximiliano
Comba
16
Айяла
Виктор
26
Jose
Antonio
Paradela
20
Алеман
Брайн
11
Horacio
Tijanovich
17
Pablo
Cesar
Velazquez
25
Enrique
Bologna
17
Elias
Sebastian
Lopez
2
Robert
Rojas
22
Пинола
Хавьер
II
36
Nahuel
Gallardo
8
Карраскаль
Хорхе
13
Соса
Сантьяго
5
Сукулини
Бруно
4
Fabricio
Angileri
9
Альварес
Хулиан
32
Игнасио
Скокко
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Ривер Плейт
4-4-2

Ход матча

22'
0:1
Карраскаль Хорхе
(Игнасио Скокко)
32'
Pablo Cesar Velazquez
 
32'
 
Сукулини Бруно
38'
 
Соса Сантьяго
46'
 
Диас Пауло
Elias Sebastian Lopez
47'
Айяла Виктор
 
55'
Matias Miranda
Horacio Tijanovich
 
68'
 
Паласиос Эксекиэль
Соса Сантьяго
70'
Claudio Spinelli
Алеман Брайн
 
74'
0:2
Игнасио Скокко
75'
 
Benjamin Rollheiser
Игнасио Скокко

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия
Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт
Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 9
Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 3
Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Кубок Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Суперлига Химнасия Ла-Плата 0:3 Ривер Плейт Примера
Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Кубок Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:3 Ривер Плейт Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 4:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 8 - 0 17
2. Тальерес Кордоба 7 5 1 1 8 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
4. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
5. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
6. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
7. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 1 1 12 - 5 13
8. Велес Сарсфилд 7 4 1 2 10 - 8 13
9. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
10. Расинг Авельянеда 7 3 3 1 10 - 11 12
11. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
12. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
13. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
14. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
17. Банфилд 7 2 1 4 5 - 6 7
18. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
19. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
20. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 3 - 8 6
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1


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