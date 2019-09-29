Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
1:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
12' Желтая карточка
Альмендра Агустин
1:0
31' Гол
Искиэрдос Карлос
38' Желтая карточка
Хентилетти Сантьяго
45' Желтая карточка
Lucas Villarruel
47' Желтая карточка
Родригес Денис
77' Желтая карточка
Лема Кристиан
1:1
80' Гол
Cristian Insaurralde
90'+5
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
24
Искиэрдос
Карлос
6
Алонсо
Хуниор
18
Фабра
Франк
22
Вилья
Себастьян
21
Кампусано
Хорман
39
Альмендра
Агустин
34
Agustin
Obando
19
Сарате
Мауро
9
Абила
Рамон
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
20
Julian
Fernandez
II
21
Родригес
Денис
14
Alexis
Rodrigues
30
Lucas
Albertengo
11
Maxi
Rodriguez1
Бока Хуниорс
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Ход матча

12'
Альмендра Агустин
 
28'
 
Lucas Villarruel
Jeronimo Cacciabue
31'
Искиэрдос Карлос
(Сарате Мауро)
1:0
38'
 
Хентилетти Сантьяго
45'
 
Lucas Villarruel
46'
Уртадо Хан
Абила Рамон
 
47'
 
Родригес Денис
60'
Тевес Карлос
Сарате Мауро
 
60'
 
Салинас Родриго
Alexis Rodrigues
77'
Nicolas Capaldo
Альмендра Агустин
 
77'
 
Лема Кристиан
79'
 
Cristian Insaurralde
Родригес Денис
80'
1:1
Cristian Insaurralde
(Julian Fernandez II)

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито
Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Бока Хуниорс 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Бока Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Бока Хуниорс 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Бока Хуниорс Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Тальерес Кордоба 7 5 1 1 8 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
4. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
5. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 2 1 13 - 6 14
7. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
8. Велес Сарсфилд 7 4 1 2 10 - 8 13
9. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
10. Расинг Авельянеда 7 3 3 1 10 - 11 12
11. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
12. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
13. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
14. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
17. Банфилд 7 2 1 4 5 - 6 7
18. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
19. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
20. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 3 - 8 6
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1


Загрузка...