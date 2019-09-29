Аргентина: Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
1:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
12' Желтая карточкаАльмендра Агустин
1:0
31' ГолИскиэрдос Карлос
38' Желтая карточкаХентилетти Сантьяго
45' Желтая карточкаLucas Villarruel
47' Желтая карточкаРодригес Денис
77' Желтая карточкаЛема Кристиан
1:1
80' ГолCristian Insaurralde
18
Фабра
Франк
19
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Ход матча
31'
1:0
45'
47'
77'
80'
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито
Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бока Хуниорс 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Бока Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Бока Хуниорс 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Бока Хуниорс Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|5
|1
|1
|8 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|4.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|5.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|7.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|8.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Расинг Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|10 - 11
|12
|11.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|13.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|17.
|Банфилд
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|19.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|20.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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