Аргентина: Суперлига 2019-2020
Альдосиви
1:2
Конец матча
Унион Санта-Фе
15' Желтая карточкаРинкон Себастьян
0:1
21' ГолКавальяро Хуан
29' Желтая карточкаJavier Mendez III
38' Желтая карточкаМиерс Маркос
0:2
52' ГолBrian Blasi
55' Желтая карточкаJalil Elias
1:2
63' ГолРинкон Себастьян
65' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
90' Желтая карточкаNazareno Solis
19
Миерс
Маркос
17
Brian
Blasi
28
Yeimar
Gomez
11
Jalil
Elias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Gaston Comas
Ход матча
15'
21'
0:1
38'
52'
0:2
55'
63'
65'
90'
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман
Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви Примера Альдосиви 3:3 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:1 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:0 Унион Санта-Фе Примера Б Альдосиви 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 0:3 Альдосиви Националь Б Унион Санта-Фе 0:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви Националь Б
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|5
|1
|1
|8 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|4.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|6.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Арсенал Саранди
|7
|4
|0
|3
|11 - 6
|12
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|10 - 11
|12
|10.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|11.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|15 - 5
|11
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|13.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|3
|0
|4
|6 - 5
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|17.
|Банфилд
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|19.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|20.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|0
|1
|6
|4 - 10
|1
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