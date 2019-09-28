Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Альдосиви
1:2
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
15' Желтая карточка
Ринкон Себастьян
0:1
21' Гол
Кавальяро Хуан
29' Желтая карточка
Javier Mendez III
38' Желтая карточка
Миерс Маркос
0:2
52' Гол
Brian Blasi
55' Желтая карточка
Jalil Elias
1:2
63' Гол
Ринкон Себастьян
65' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
90' Желтая карточка
Nazareno Solis
90'+7
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
20
Fernando
Evangelista
18
Бертолио
Факундо
33
Leandro
Maciel
23
Lucas
Villalba
14
Ринкон
Себастьян
29
Верон
Гонсало
7
Nazareno
Solis
1
Marcos
Peano
17
Brian
Blasi
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
27
Javier
Mendez
III
15
Кавальяро
Хуан
9
Walter
Bou
12
Nicolas
Mazzola
Альдосиви
4-3-3
Унион Санта-Фе
4-4-2

Ход матча

15'
Ринкон Себастьян
 
21'
0:1
Кавальяро Хуан
(Walter Bou)
29'
 
Javier Mendez III
35'
Facundo Tobares
Бертолио Факундо
 
38'
Миерс Маркос
 
40'
 
Gabriel Carabajal
Кавальяро Хуан
52'
0:2
Brian Blasi
(Nicolas Mazzola)
55'
 
Jalil Elias
63'
Ринкон Себастьян
(Emanuel Iniguez)
1:2
65'
Emanuel Iniguez
 
70'
Перес Франко
Emanuel Iniguez
 
80'
Андрада Федерико
Миерс Маркос
 
87'
 
Gaston Comas
Nicolas Mazzola
90'
Nazareno Solis
 
90'
 
Franco Troyansky
Walter Bou

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман
Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви Суперлига Альдосиви 0:2 Унион Санта-Фе Товарищеские матчи Унион Санта-Фе 0:0 Альдосиви Примера Альдосиви 1:1 Унион Санта-Фе Примера
Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви Примера Альдосиви 3:3 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:1 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:0 Унион Санта-Фе Примера Б Альдосиви 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 0:3 Альдосиви Националь Б Унион Санта-Фе 0:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 8 - 0 17
2. Тальерес Кордоба 7 5 1 1 8 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
4. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
5. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 1 1 12 - 5 13
6. Велес Сарсфилд 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Арсенал Саранди 7 4 0 3 11 - 6 12
9. Расинг Авельянеда 7 3 3 1 10 - 11 12
10. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
11. Ривер Плейт 7 3 2 2 15 - 5 11
12. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
13. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
14. Эстудиантес Ла-Плата 7 3 0 4 6 - 5 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
17. Банфилд 7 2 1 4 5 - 6 7
18. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
19. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
20. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 3 - 8 6
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 7 0 1 6 4 - 10 1


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