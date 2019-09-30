Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Индепендьенте
3:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
19' Желтая карточка
Javier Marcelo Gandolfi
1:0
34' Гол
Домингес Сесильо
2:0
45' Гол
Санчес-Миньо Хуан
63' Желтая карточка
Кампанья Мартин
64' Желтая карточка
Ignacio Mendez
2:1
81' Гол
Nahuel Tenaglia
2:2
86' Гол
Leonardo Godoy
88' Желтая карточка
Jorge Figal
3:2
90' Гол
Jorge Figal
90' Красная карточка
Brian Guzman
90'+3
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Франко
Алан
4
Jorge
Figal
20
Сильва
Гастон
22
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
8
Перес
Пабло
II
6
Санчес-Миньо
Хуан
11
Домингес
Сесильо
18
Ромеро
Сильвио
22
Эррера
Гидо
25
Leonardo
Godoy
14
Nahuel
Tenaglia
3
Javier
Marcelo
Gandolfi
13
Медина
Факундо
20
Фрагапане
Франко
5
Federico
Navarro
18
Ignacio
Mendez
32
Tomas
Pochettino
27
Jony
Menendez
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
Индепендьенте
4-1-4-1
Тальерес Кордоба
4-4-2

Ход матча

19'
 
Javier Marcelo Gandolfi
34'
Домингес Сесильо
(Перес Пабло II)
1:0
43'
Паласиос Себастьян
Lucas Daniel Romero
 
45'
Санчес-Миньо Хуан
(Домингес Сесильо)
2:0
63'
Кампанья Мартин
 
64'
 
Ignacio Mendez
68'
 
Морено Дайро
Фрагапане Франко
72'
 
Martin Payero
Tomas Pochettino
77'
Jony Menendez
Перес Пабло II
 
77'
Carlos Benavidez
Brian Guzman
 
81'
2:1
Nahuel Tenaglia
(Brian Guzman)
86'
2:2
Leonardo Godoy
(Brian Guzman)
87'
Martin Nicolas Benitez
Ромеро Сильвио
 
88'
Jorge Figal
 
90'
Jorge Figal
(Паласиос Себастьян)
3:2
90'
 
Brian Guzman

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте
Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви
Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Суперлига Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 3:0 Тальерес Кордоба Примера Б
Тальерес Кордоба 2:2 Индепендьенте Примера Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 10 - 7 16
3. Сан-Лоренсо 8 5 1 2 12 - 9 16
4. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
5. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
6. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
7. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 2 1 13 - 6 14
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
9. Индепендьенте 7 4 1 2 9 - 8 13
10. Велес Сарсфилд 8 4 1 3 10 - 9 13
11. Расинг Авельянеда 8 3 4 1 11 - 12 13
12. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
13. Росарио Сентраль 8 2 6 0 9 - 7 12
14. Дефенса и Хустисия 8 3 1 4 5 - 8 10
15. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
16. Уракан 8 2 3 3 5 - 10 9
17. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
18. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
19. Банфилд 8 2 1 5 5 - 7 7
20. Атлетико Тукуман 8 2 1 5 3 - 8 7
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1


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