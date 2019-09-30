Аргентина: Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
3:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
19' Желтая карточкаJavier Marcelo Gandolfi
1:0
34' ГолДомингес Сесильо
2:0
45' ГолСанчес-Миньо Хуан
63' Желтая карточкаКампанья Мартин
64' Желтая карточкаIgnacio Mendez
2:1
81' ГолNahuel Tenaglia
2:2
86' ГолLeonardo Godoy
88' Желтая карточкаJorge Figal
3:2
90' ГолJorge Figal
90' Красная карточкаBrian Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Морено ДайроНападающий
-
23 Brian Guzman
-
-
-
Ход матча
34'
45'
63'
64'
81'
2:1
86'
2:2
88'
90'
90'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +12 =2 -6Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте
Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +12 =1 -7Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви
Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|5.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|6.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|9.
|Индепендьенте
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|4
|1
|11 - 12
|13
|12.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|14.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|16.
|Уракан
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|17.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|18.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|19.
|Банфилд
|8
|2
|1
|5
|5 - 7
|7
|20.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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