Аргентина: Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
0:1
Второй тайм: 71'
Дефенса и Хустисия
8' Желтая карточкаJulio Gonzalez
48' Желтая карточкаGaston Gimenez
0:1
58' ГолFernando Marquez
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Braian Ojeda
Ход матча
48'
58'
0:1
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд
Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|5
|1
|1
|8 - 4
|16
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|5.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|6.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|9.
|Велес Сарсфилд
|0:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Расинг Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|10 - 11
|12
|11.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|13.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|14.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|16.
|Уракан
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|17.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|18.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|19.
|Банфилд
|8
|2
|1
|5
|5 - 7
|7
|20.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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