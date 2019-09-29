Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Велес Сарсфилд
0:1
Второй тайм: 71'
Дефенса и Хустисия
0'
8' Желтая карточка
Julio Gonzalez
48' Желтая карточка
Gaston Gimenez
0:1
58' Гол
Fernando Marquez
71'
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
6
Гаго
Фернандо
3
Brian
Ezequiel
Cufre
8
Nicolas
Dominguez
30
Gaston
Gimenez
10
Agustin
Bouzat
16
Lucas
Robertone
11
Дженсон
Лукас
19
Ромеро
Максимильяно
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Родригес
Хуан
II
21
Мартинес
Эктор
33
Rafael
Delgado
11
Кастро
Алексис
15
Diego
Rodriguez
IV
30
Raul
Loaiza
Кардосо
Нери
29
Nicolas
Fernandez
I
9
Fernando
Marquez
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-4-2

Ход матча

8'
 
Julio Gonzalez
46'
 
Gonzalo Piovi
Родригес Хуан II
48'
Thiago Almada
Agustin Bouzat
 
48'
Gaston Gimenez
 
58'
0:1
Fernando Marquez
(Кардосо Нери)
68'
Pablo Galdames II
Tomas Ezequiel Guidara
 

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд
Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд Суперлига Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи Велес Сарсфилд 2:1 Дефенса и Хустисия Примера
Велес Сарсфилд 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Тальерес Кордоба 7 5 1 1 8 - 4 16
3. Сан-Лоренсо 8 5 1 2 12 - 9 16
4. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
5. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
6. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
7. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 2 1 13 - 6 14
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
9. Велес Сарсфилд 0:1 8 4 1 3 10 - 9 13
10. Расинг Авельянеда 7 3 3 1 10 - 11 12
11. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
12. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
13. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
14. Дефенса и Хустисия 1:0 8 3 1 4 5 - 8 10
15. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
16. Уракан 8 2 3 3 5 - 10 9
17. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
18. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
19. Банфилд 8 2 1 5 5 - 7 7
20. Атлетико Тукуман 8 2 1 5 3 - 8 7
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    8'
    Julio Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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