Аргентина: Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
1:0
14' ГолLucas Emanuel Gamba
15' Желтая карточкаЛисандро Лопес III
1:1
21' ГолЛисандро Лопес III
29' Желтая карточкаСигали Леонардо
42' Желтая карточкаНоваретти Диего
56' Желтая карточкаJoaquin Pereyra
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
14'
21'
29'
42'
56'
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =8 -7Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана
Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =9 -4Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда
АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Росарио Сентраль 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 3:2 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|5
|1
|1
|8 - 4
|16
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|5.
|Арсенал Саранди
|8
|5
|0
|3
|14 - 6
|15
|6.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|4
|1
|11 - 12
|13
|11.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|13.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|14.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|16.
|Уракан
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|17.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|18.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|19.
|Банфилд
|8
|2
|1
|5
|5 - 7
|7
|20.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
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