Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
14' Гол
Lucas Emanuel Gamba
15' Желтая карточка
Лисандро Лопес III
1:1
21' Гол
Лисандро Лопес III
29' Желтая карточка
Сигали Леонардо
42' Желтая карточка
Новаретти Диего
56' Желтая карточка
Joaquin Pereyra
90'+9
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
2
Каруссо
Матиас
14
Новаретти
Диего
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
21
Ринаудо
Фабиан
5
Leonardo
Gil
7
Joaquin
Pereyra
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Риано
Клаудио
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
2
Донатти
Алехандро
5
Мена
Эухенио
21
Марсело
Диас
8
Diego
Gonzalez
VI
28
Сарачо
Федерико
11
David
Barbona
20
Цвитанич
Дарио
15
Лисандро
Лопес
III
Росарио Сентраль
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-1-3-2

Ход матча

14'
Lucas Emanuel Gamba
(Nahuel Molina Lucero)
1:0
15'
 
Лисандро Лопес III
21'
1:1
Лисандро Лопес III
(Донатти Алехандро)
29'
 
Сигали Леонардо
42'
Новаретти Диего
 
52'
 
Matias Rojas II
David Barbona
56'
Joaquin Pereyra
 
59'
Diego Zabala
Joaquin Pereyra
 
60'
 
Кристальдо Хонатан
Цвитанич Дарио
78'
 
Орбан Лукас
Донатти Алехандро
83'
Аллионе Агустин
Риано Клаудио
 

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана
Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда
АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Торнео де Верано Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда Суперлига Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда Примера
Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Росарио Сентраль 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 3:2 Расинг Авельянеда Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Тальерес Кордоба 7 5 1 1 8 - 4 16
3. Сан-Лоренсо 8 5 1 2 12 - 9 16
4. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
5. Арсенал Саранди 8 5 0 3 14 - 6 15
6. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
7. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 2 1 13 - 6 14
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
9. Велес Сарсфилд 8 4 1 3 10 - 9 13
10. Расинг Авельянеда 8 3 4 1 11 - 12 13
11. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
12. Росарио Сентраль 8 2 6 0 9 - 7 12
13. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
14. Дефенса и Хустисия 8 3 1 4 5 - 8 10
15. Эстудиантес Ла-Плата 8 3 0 5 6 - 8 9
16. Уракан 8 2 3 3 5 - 10 9
17. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
18. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
19. Банфилд 8 2 1 5 5 - 7 7
20. Атлетико Тукуман 8 2 1 5 3 - 8 7
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Альдосиви 8 1 2 5 6 - 10 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 8 0 1 7 4 - 12 1


Загрузка...