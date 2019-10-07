Германия: Бундеслига 2 2019-2020
31' Желтая карточкаКлаусс Джонатан
0:1
57' ГолФогльзаммер Андреас
74' Желтая карточкаUlrich Taffertshofer
87' Желтая карточкаШюц Том
89' Желтая карточкаГугганиг Лукас
90' Красная карточкаEtienne Amenyido
27
Felix
Agu
23
David
Blacha
19
Вольце
Кевин
20
Марк
Хейдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Felix AguПолузащитник
- Полузащитник
-
23 David BlachaПолузащитник
-
19 Вольце КевинПолузащитник
- Нападающий
-
20 Марк ХейдерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Adam SusacЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Шюц ТомЗащитник
- Защитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
Ход матча
31'
57'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +10 =1 -9Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Карлсруэ
Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 4:0 Дармштадт Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Вердер 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:3 Кёльн Оснабрюк 1:4 Унтерахинг Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Ганза Энерги Коттбус 1:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Аален Юрдинген 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 1:0 Шпортфройнде Лотте Кайзерслаутерн 1:3 Оснабрюк
Арминия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт
Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|Штуттгарт
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|Арминия
|9
|5
|3
|1
|20 - 11
|18
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|5.
|Санкт-Паули
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Нюрнберг
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|7.
|Хайденхайм
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|8.
|Зандхаузен
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Карлсруэ
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|17 - 14
|11
|11.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Оснабрюк
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|14.
|Динамо Дрезден
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Бохум
|9
|1
|5
|3
|16 - 19
|8
|17.
|Дармштадт
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|18.
|Веен Висбаден
|9
|2
|1
|6
|13 - 24
|7
Загрузка...