Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Оснабрюк
0:1
Конец матча
Арминия
0'
31' Желтая карточка
Клаусс Джонатан
0:1
57' Гол
Фогльзаммер Андреас
74' Желтая карточка
Ulrich Taffertshofer
87' Желтая карточка
Шюц Том
89' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
90' Красная карточка
Etienne Amenyido
90'+5
22
Phillipp
Kuehn
6
Хайер
Моритц
4
Гугганиг
Лукас
13
Ван
Акен
Йост
27
Felix
Agu
8
Ulrich
Taffertshofer
23
David
Blacha
19
Вольце
Кевин
26
Sebastian
Klaas
20
Марк
Хейдер
14
Etienne
Amenyido
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
25
Клаусс
Джонатан
29
Суку
Себио
14
Эдмундссон
Йохан
21
Фогльзаммер
Андреас
Оснабрюк
3-4-3
Арминия
4-2-2-2

Ход матча

31'
 
Клаусс Джонатан
57'
0:1
Фогльзаммер Андреас
(Клаусс Джонатан)
60'
Marcos Alvarez II
Sebastian Klaas
 
74'
Ulrich Taffertshofer
 
74'
Bashkim Renneke
Ван Акен Йост
 
79'
 
Шюц Том
Клаусс Джонатан
83'
 
Keanu Staude
Эдмундссон Йохан
87'
 
Шюц Том
87'
Фризенбихлер Кевин
Felix Agu
 
88'
 
Зальгер Штефан
Хартель Марсель
89'
Гугганиг Лукас
 
90'
Etienne Amenyido
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Карлсруэ
Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 4:0 Дармштадт Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Вердер 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:3 Кёльн Оснабрюк 1:4 Унтерахинг Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Ганза Энерги Коттбус 1:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Аален Юрдинген 1:3 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 1:0 Шпортфройнде Лотте Кайзерслаутерн 1:3 Оснабрюк
Арминия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт
Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Оснабрюк 0:4 Арминия Бундеслига 3 Арминия 1:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 0:0 Арминия Товарищеские матчи Арминия 1:0 Оснабрюк Бундеслига 3
Оснабрюк 0:0 Арминия Бундеслига 3 Арминия 1:1 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:1 Арминия Бундеслига 3 Оснабрюк 0:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 0:5 Арминия Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 9 6 2 1 21 - 7 20
2. Штуттгарт 9 6 2 1 15 - 9 20
3. Арминия 9 5 3 1 20 - 11 18
4. Эрцгебирге Ауэ 9 4 3 2 14 - 13 15
5. Санкт-Паули 9 3 4 2 14 - 12 13
6. Нюрнберг 9 3 4 2 15 - 14 13
7. Хайденхайм 9 3 3 3 15 - 13 12
8. Зандхаузен 9 3 3 3 10 - 10 12
9. Карлсруэ 9 3 3 3 13 - 15 12
10. Ян 9 3 2 4 17 - 14 11
11. Ганновер 96 9 3 2 4 10 - 14 11
12. Гройтер Фюрт 9 3 2 4 9 - 14 11
13. Оснабрюк 9 3 1 5 10 - 9 10
14. Динамо Дрезден 9 2 3 4 12 - 18 9
15. Хольштайн Киль 9 2 2 5 10 - 14 8
16. Бохум 9 1 5 3 16 - 19 8
17. Дармштадт 9 1 5 3 9 - 13 8
18. Веен Висбаден 9 2 1 6 13 - 24 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Клаусс Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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