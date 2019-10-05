Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Динамо Дрезден
0:2
Конец матча
Ганновер 96
0'
22' Желтая карточка
Альборнос Миико
48' Желтая карточка
Приб Эдгар
51' Желтая карточка
Корб Юлиан
52' Желтая карточка
Штендера Марк
58' Желтая карточка
Кройцер Никлас
65' Вторая желтая карточка
Кройцер Никлас
65' Вторая желтая карточка
Альборнос Миико
0:1
72' Гол
Корб Юлиан
0:2
89' Гол
Тойхерт Седрик
90'+4
1
Kevin
Broll
18
Jannik
Mueller
23
Баллас
Флориан
39
Kevin
Ehlers
7
Кройцер
Никлас
20
Эберт
Патрик
4
Jannis
Nikolaou
31
Хамалайнен
Брайан
29
Хорват
Саша
28
Атик
Бариш
14
Коне
Мусса
II
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
28
Франке
Марсель
31
Антон
Вальдемар
3
Альборнос
Миико
18
Штендера
Марк
2
Элез
Йосип
7
Приб
Эдгар
19
Ханссон
Эмиль
17
Дукш
Марвин
10
Харагути
Генки
Динамо Дрезден
3-4-3
Ганновер 96
4-3-3

Ход матча

22'
 
Альборнос Миико
48'
 
Приб Эдгар
51'
 
Корб Юлиан
52'
 
Штендера Марк
58'
Кройцер Никлас
 
65'
Кройцер Никлас
 
65'
 
Альборнос Миико
72'
0:1
Корб Юлиан
(Штендера Марк)
89'
0:2
Тойхерт Седрик
(Штендера Марк)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 12
  • 7 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Ян Бохум 2:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули
Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Дассендорф 0:3 Динамо Дрезден Карлсруэ 4:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96
Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Дрезден 1:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 0:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Ганновер 96 1:1 Динамо Дрезден Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 9 6 2 1 21 - 7 20
2. Штуттгарт 9 6 2 1 15 - 9 20
3. Арминия 8 4 3 1 19 - 11 15
4. Эрцгебирге Ауэ 9 4 3 2 14 - 13 15
5. Хайденхайм 8 3 3 2 13 - 10 12
6. Санкт-Паули 8 3 3 2 13 - 11 12
7. Нюрнберг 8 3 3 2 14 - 13 12
8. Зандхаузен 9 3 3 3 10 - 10 12
9. Карлсруэ 9 3 3 3 13 - 15 12
10. Ганновер 96 9 3 2 4 10 - 14 11
11. Гройтер Фюрт 9 3 2 4 9 - 14 11
12. Оснабрюк 8 3 1 4 10 - 8 10
13. Динамо Дрезден 9 2 3 4 12 - 18 9
14. Ян 8 2 2 4 15 - 13 8
15. Хольштайн Киль 8 2 2 4 9 - 12 8
16. Дармштадт 9 1 5 3 9 - 13 8
17. Веен Висбаден 9 2 1 6 13 - 24 7
18. Бохум 8 0 5 3 13 - 17 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Альборнос Миико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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