Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Динамо Дрезден
0:2
Конец матча
Ганновер 96
22' Желтая карточкаАльборнос Миико
48' Желтая карточкаПриб Эдгар
51' Желтая карточкаКорб Юлиан
52' Желтая карточкаШтендера Марк
58' Желтая карточкаКройцер Никлас
65' Вторая желтая карточкаКройцер Никлас
65' Вторая желтая карточкаАльборнос Миико
0:1
72' ГолКорб Юлиан
0:2
89' ГолТойхерт Седрик
39
Kevin
Ehlers
20
Эберт
Патрик
29
Хорват
Саша
28
Атик
Бариш
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Kevin EhlersЗащитник
- Полузащитник
-
20 Эберт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаНападающий
-
28 Атик БаришНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Лёв КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Luka Stor
-
-
34 Justin Loewe
-
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
Ход матча
22'
48'
51'
52'
58'
65'
65'
72'
0:1
89'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Ян Бохум 2:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули
Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Дассендорф 0:3 Динамо Дрезден Карлсруэ 4:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96
Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|Штуттгарт
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|Арминия
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|5.
|Хайденхайм
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Нюрнберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|8.
|Зандхаузен
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Карлсруэ
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|12.
|Оснабрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|13.
|Динамо Дрезден
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|14.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|15 - 13
|8
|15.
|Хольштайн Киль
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|16.
|Дармштадт
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|17.
|Веен Висбаден
|9
|2
|1
|6
|13 - 24
|7
|18.
|Бохум
|8
|0
|5
|3
|13 - 17
|5
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