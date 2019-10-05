Германия: Бундеслига 2019-2020
Байер Л
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: БайАрена
РБ Лейпциг
45' Желтая карточкаСинкгравен Дэйли
29
Хавец
Кай
11
Амири
Надим
31
Демме
Диего
20
Кунья
Матеус
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хавец КайПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бос Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
5 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва
Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л Байер Л 1:1 Шальке 04 Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =3 -6РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|7.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 14
|7
|12.
|Майнц
|2:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|15.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|17.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 19
|1
Байер Л
33.3% (51)
Ничья
37.3% (57)
РБ Лейпциг
29.4% (45)
2:1 Байер Л
24.2% (37)
1:1 Ничья
23.5% (36)
1:2 РБ Лейпциг
18.3% (28)
2:2 Ничья
12.4% (19)
1:0 Байер Л
6.5% (10)
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