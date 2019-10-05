Германия: Бундеслига 2019-2020

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Байер Л
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
45' Желтая карточка
Синкгравен Дэйли
59'
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
5
Бендер
Свен
22
Синкгравен
Дэйли
23
Вайзер
Митчелл
15
Баумгартлингер
Юлиан
20
Арангис
Чарлес
38
Беллараби
Карим
29
Хавец
Кай
11
Амири
Надим
31
Фолланд
Кевин
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
31
Демме
Диего
10
Форсберг
Эмиль
20
Кунья
Матеус
11
Вернер
Тимо
Байер Л
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-4-2

Ход матча

45'
Синкгравен Дэйли
 
46'
Венделл Боргес
Синкгравен Дэйли
 
59'
 
Нкунку Кристофер
Вернер Тимо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 5 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва
Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л Герта 1:5 Байер Л Байер Л 1:1 Шальке 04 Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Байер Л Бундеслига РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 7 4 3 0 19 - 6 15
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
4. Байер Л 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Шальке 04 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
6. Боруссия М Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
7. Фрайбург 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 6 13
8. Вольфсбург Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Герта Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Вердер Заявка 6 2 1 3 10 - 14 7
12. Майнц 2:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
14. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 14 5
15. Унион Берлин Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Фортуна Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
17. Кёльн Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Падерборн 1:2 Заявка 7 0 1 6 9 - 19 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 РБ Лейпциг
Байер Л
33.3% (51)
Ничья
37.3% (57)
РБ Лейпциг
29.4% (45)
2:1 Байер Л
24.2% (37)
1:1 Ничья
23.5% (36)
1:2 РБ Лейпциг
18.3% (28)
2:2 Ничья
12.4% (19)
1:0 Байер Л
6.5% (10)
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