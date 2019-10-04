Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 16029
Ваалвейк
0'
20' Желтая карточка
Делькруа Ханнес
1:0
21' Гол
Те Вирик Мик
2:0
38' Гол
Бенсоп Чарлисон
54' Желтая карточка
Ринстра Дан
55' Желтая карточка
Бенсоп Чарлисон
56' Желтая карточка
Элберс Стэнли
71' Желтая карточка
Итакура Ко
3:0
78' Гол
Гудмундссон Габриэль
90' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
90'+5
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Azor
Matusiwa
18
Эль-Мессауди
Ахмед
23
Хрустиц
Айдин
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
14
Эль-Ханкури
Мохамед
35
Бенсоп
Чарлисон
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
14
Дрост
Энрико
12
Мёлдер
Ханс
4
Делькруа
Ханнес
8
Тахири
Анас
10
Спирингс
Стейн
6
Ринстра
Дан
23
Леманс
Клинт
17
Элберс
Стэнли
24
Венте
Дилан
Гронинген
4-2-3-1
Ваалвейк
4-4-2

Ход матча

20'
 
Делькруа Ханнес
21'
Те Вирик Мик
(Хрустиц Айдин)
1:0
38'
Бенсоп Чарлисон
(Зеефейк Дейовайзио)
2:0
46'
 
Бакари Саид
Дрост Энрико
54'
 
Ринстра Дан
55'
Бенсоп Чарлисон
 
56'
 
Элберс Стэнли
61'
 
Со Силла
Тахири Анас
66'
Гудмундссон Габриэль
Лундквист Рамон-Паскаль
 
71'
Итакура Ко
 
74'
Romano Postema
Хрустиц Айдин
 
78'
Гудмундссон Габриэль
3:0
86'
Daniel van Kaam
Бенсоп Чарлисон
 
90'
Ван Хинтум Барт
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген
Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс
Ваалвейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2
Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Ваалвейк 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:1 Ваалвейк Эредивизие Гронинген 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Гронинген Эредивизие
Гронинген 0:3 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 3:1 Гронинген Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 27 - 6 20
2. ПСВ 8 6 2 0 22 - 5 20
3. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 18 - 3 19
4. Витесс 8 5 2 1 16 - 12 17
5. Утрехт 8 4 2 2 16 - 11 14
6. Фейеноорд 8 3 4 1 16 - 13 13
7. Виллем II 8 4 0 4 10 - 13 12
8. Спарта Роттердам 8 3 3 2 16 - 15 12
9. Твенте 8 3 3 2 16 - 16 12
10. Хераклес 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Херенвен 8 2 4 2 11 - 9 10
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 8 3 0 5 9 - 16 9
14. Эммен 8 2 1 5 11 - 17 7
15. ПЕК Зволле 8 2 1 5 13 - 20 7
16. АДО Ден Хааг 8 2 0 6 10 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 8 0 3 5 8 - 21 3
18. Ваалвейк 9 0 1 8 8 - 29 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...