Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
3:0
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion Зрители: 16029
Ваалвейк
20' Желтая карточкаДелькруа Ханнес
1:0
21' ГолТе Вирик Мик
2:0
38' ГолБенсоп Чарлисон
54' Желтая карточкаРинстра Дан
55' Желтая карточкаБенсоп Чарлисон
56' Желтая карточкаЭлберс Стэнли
71' Желтая карточкаИтакура Ко
3:0
78' ГолГудмундссон Габриэль
90' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
17
Итакура
Ко
14
Дрост
Энрико
12
Мёлдер
Ханс
23
Леманс
Клинт
24
Венте
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
-
11 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Дрост ЭнрикоЗащитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
-
24 Венте ДиланНападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
-
13 Хемскерк КесВратарь
- Защитник
-
19 Со СиллаПолузащитник
-
28 Бакари СаидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
21'
1:0
38'
54'
55'
56'
61'
71'
78'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген
Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс
Ваалвейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2
Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|27 - 6
|20
|2.
|ПСВ
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|4.
|Витесс
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|5.
|Утрехт
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|6.
|Фейеноорд
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|7.
|Виллем II
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|8
|3
|3
|2
|16 - 15
|12
|9.
|Твенте
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|10.
|Хераклес
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Херенвен
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|12.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|14.
|Эммен
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|8
|2
|1
|5
|13 - 20
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|8
|2
|0
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|0
|3
|5
|8 - 21
|3
|18.
|Ваалвейк
|9
|0
|1
|8
|8 - 29
|1
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