Австрия: Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
0:0
Перерыв
Стадион: Дженерали Арена
Штурм
26' Желтая карточкаДомингес Хуан
41' Желтая карточкаЛюбич Иван
42' Желтая карточкаДесподов Кирилл
36
Dominik
Fitz
26
Кох
Фабиан
30
Любич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dominik FitzПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Ход матча
26'
41'
42'
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена
Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена
Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК
Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Штурм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Аустрия Вена 2:0 Штурм Кубок Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Штурм Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|46 - 9
|28
|2.
|ЛАСК
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|3.
|Вольфсбергер
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|4.
|Рапид Вена
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|5.
|Штурм
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|20 - 23
|12
|7.
|Маттерсбург
|10
|3
|1
|6
|14 - 25
|10
|8.
|Ваттенс
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Альтах
|10
|2
|1
|7
|16 - 26
|7
|11.
|Санкт-Пёльтен
|10
|1
|3
|6
|6 - 29
|6
|12.
|Адмира
|10
|1
|2
|7
|8 - 28
|5
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