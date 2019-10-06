Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
0:0
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
26' Желтая карточка
Домингес Хуан
41' Желтая карточка
Любич Иван
42' Желтая карточка
Десподов Кирилл
13
Лучич
Иван
III
17
Клайн
Флориан
23
Палмер-Браун
Эрик
10
Грюнвальд
Александр
24
Боркович
Александар
28
Марчинко
Кристоф
4
Джегго
Джеймс
15
Сербест
Таркан
36
Dominik
Fitz
7
Сакс
Максимилиан
14
Моншайн
Кристоф
27
Зибенхандль
Йорг
26
Кох
Фабиан
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
4
Шраммель
Томас
30
Любич
Иван
21
Домингес
Хуан
11
Десподов
Кирилл
10
Китеишвили
Отар
29
Рёчер
Торстен
9
Балай
Беким
Аустрия Вена
5-3-2
Штурм
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Домингес Хуан
41'
 
Любич Иван
42'
 
Десподов Кирилл

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена
Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена
Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК
Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Штурм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Штурм 1:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Штурм Бундеслига
Аустрия Вена 2:0 Штурм Кубок Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Штурм Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 46 - 9 28
2. ЛАСК 10 7 2 1 18 - 6 23
3. Вольфсбергер 10 7 1 2 27 - 10 22
4. Рапид Вена 10 6 2 2 22 - 13 20
5. Штурм 0:0 10 5 2 3 15 - 9 17
6. Хартберг 10 3 3 4 20 - 23 12
7. Маттерсбург 10 3 1 6 14 - 25 10
8. Ваттенс 10 2 3 5 13 - 20 9
9. Аустрия Вена 0:0 10 2 3 5 13 - 20 9
10. Альтах 10 2 1 7 16 - 26 7
11. Санкт-Пёльтен 10 1 3 6 6 - 29 6
12. Адмира 10 1 2 7 8 - 28 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Десподов Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Любич Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Любич Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Домингес Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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