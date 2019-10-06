Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Хартберг
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2842
ЛАСК
0'
5' Желтая карточка
Нимага Бакари
13' Желтая карточка
Линхарт Андреас
1:0
55' Гол
Tomas Ostrak
56' Желтая карточка
Шлагер Александер
1:1
65' Гол
Ранфтль Райнхольд
67' Желтая карточка
Визингер Филипп
1:2
69' Гол
Михорл Петер
84' Желтая карточка
Juergen Heil
90'+4
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
42
Нимага
Бакари
19
Tomas
Ostrak
18
Канкола
Давид
9
Реп
Райко
20
Доссу
Жодель
24
Тадич
Дарио
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филипп
18
Траунер
Гернот
4
Погатец
Эмануэль
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорл
Петер
16
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
29
Рагуц
Марко
28
Фризер
Доминик
Хартберг
4-1-4-1
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

5'
Нимага Бакари
 
13'
Линхарт Андреас
 
55'
Juergen Heil
Доссу Жодель
 
55'
Tomas Ostrak
(Клем Кристиан)
1:0
56'
 
Шлагер Александер
61'
 
Клаусс Жоао
Рагуц Марко
61'
 
Тетте Самуэл
Гойгингер Томас
65'
1:1
Ранфтль Райнхольд
(Тетте Самуэл)
67'
 
Визингер Филипп
69'
Lukas Ried
Tomas Ostrak
 
69'
1:2
Михорл Петер
(Ранфтль Райнхольд)
82'
 
Забитцер Томас
Фризер Доминик
82'
Готаль Сандро
Канкола Давид
 
84'
Juergen Heil
 

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич
Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига
Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 46 - 9 28
2. ЛАСК 10 7 2 1 18 - 6 23
3. Вольфсбергер 10 7 1 2 27 - 10 22
4. Рапид Вена 10 6 2 2 22 - 13 20
5. Штурм 0:0 10 5 2 3 15 - 9 17
6. Хартберг 10 3 3 4 20 - 23 12
7. Маттерсбург 10 3 1 6 14 - 25 10
8. Ваттенс 10 2 3 5 13 - 20 9
9. Аустрия Вена 0:0 10 2 3 5 13 - 20 9
10. Альтах 10 2 1 7 16 - 26 7
11. Санкт-Пёльтен 10 1 3 6 6 - 29 6
12. Адмира 10 1 2 7 8 - 28 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    13'
    Линхарт Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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