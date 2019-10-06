Австрия: Бундеслига 2019-2020
Хартберг
1:2
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg Зрители: 2842
ЛАСК
5' Желтая карточкаНимага Бакари
13' Желтая карточкаЛинхарт Андреас
1:0
55' ГолTomas Ostrak
56' Желтая карточкаШлагер Александер
1:1
65' ГолРанфтль Райнхольд
67' Желтая карточкаВизингер Филипп
1:2
69' ГолМихорл Петер
84' Желтая карточкаJuergen Heil
19
Tomas
Ostrak
20
Доссу
Жодель
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Tomas OstrakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Полузащитник
-
-
28 Juergen Heil
-
27 Lukas Ried
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
13'
55'
1:0
65'
67'
69'
84'
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич
Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|46 - 9
|28
|2.
|ЛАСК
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|3.
|Вольфсбергер
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|4.
|Рапид Вена
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|5.
|Штурм
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|20 - 23
|12
|7.
|Маттерсбург
|10
|3
|1
|6
|14 - 25
|10
|8.
|Ваттенс
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Альтах
|10
|2
|1
|7
|16 - 26
|7
|11.
|Санкт-Пёльтен
|10
|1
|3
|6
|6 - 29
|6
|12.
|Адмира
|10
|1
|2
|7
|8 - 28
|5
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