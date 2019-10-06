Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
4:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
12' Гол
Рицмайер Марсель
16' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
2:0
38' Гол
Вайссман Шон
49' Желтая карточка
Noah Steiner
59' Желтая карточка
George Davies
3:0
66' Гол
Марио Лейтгеб
4:0
87' Гол
Вайссман Шон
90'+5
29
Куттин
Мануэль
22
Баумгартнер
Доминик
26
Золльбауэр
Михаэль
4
Гольнер
Манфред
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
13
Шмидт
Александер
1
Christoph
Riegler
18
Раснер
Мартин
5
Майзль
Лука
25
Noah
Steiner
11
George
Davies
20
Daniel
Schuetz
8
Michael
Ambichl
14
Балик
Гусейн
10
Луксбахер
Даниэль
4
Хофбауэр
Доминик
7
Гартлер
Рене
Вольфсбергер
4-3-1-2
Санкт-Пёльтен
4-3-1-2

Ход матча

12'
Рицмайер Марсель
(Линдль Михаэль)
1:0
16'
Баумгартнер Доминик
 
38'
Вайссман Шон
(Шмидт Александер)
2:0
46'
Новак Михаэль
Баумгартнер Доминик
 
49'
 
Noah Steiner
59'
 
George Davies
62'
 
Robert Ljubicic
Daniel Schuetz
64'
 
Инголич Сандро
Noah Steiner
66'
Марио Лейтгеб
(Линдль Михаэль)
3:0
69'
 
Уэдраого Иссьяка
Гартлер Рене
69'
Шмербок Марк-Андре
Шмидт Александер
 
77'
Верницниг Кристофер
Шмид Романо
 
87'
Вайссман Шон
4:0

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер
Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Бундеслига
Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 46 - 9 28
2. ЛАСК 10 7 2 1 18 - 6 23
3. Вольфсбергер 10 7 1 2 27 - 10 22
4. Рапид Вена 10 6 2 2 22 - 13 20
5. Штурм 0:0 10 5 2 3 15 - 9 17
6. Хартберг 10 3 3 4 20 - 23 12
7. Маттерсбург 10 3 1 6 14 - 25 10
8. Ваттенс 10 2 3 5 13 - 20 9
9. Аустрия Вена 0:0 10 2 3 5 13 - 20 9
10. Альтах 10 2 1 7 16 - 26 7
11. Санкт-Пёльтен 10 1 3 6 6 - 29 6
12. Адмира 10 1 2 7 8 - 28 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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