Австрия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
4:0
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
Санкт-Пёльтен
1:0
12' ГолРицмайер Марсель
16' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
2:0
38' ГолВайссман Шон
49' Желтая карточкаNoah Steiner
59' Желтая карточкаGeorge Davies
3:0
66' ГолМарио Лейтгеб
4:0
87' ГолВайссман Шон
11
Шмид
Романо
25
Noah
Steiner
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Noah SteinerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
12'
38'
2:0
49'
59'
66'
3:0
87'
4:0
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +14 =2 -4Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер
Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =3 -10Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|46 - 9
|28
|2.
|ЛАСК
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|3.
|Вольфсбергер
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|4.
|Рапид Вена
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|5.
|Штурм
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|20 - 23
|12
|7.
|Маттерсбург
|10
|3
|1
|6
|14 - 25
|10
|8.
|Ваттенс
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Альтах
|10
|2
|1
|7
|16 - 26
|7
|11.
|Санкт-Пёльтен
|10
|1
|3
|6
|6 - 29
|6
|12.
|Адмира
|10
|1
|2
|7
|8 - 28
|5
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