Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Университатя Крайова
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12358
КСМ Политехника Яссы
0'
34' Желтая карточка
Juan Pablo Passaglia
62' Желтая карточка
Платини Суареш
0:1
70' Гол
Andrei Cristea1
1:1
82' Гол
Фортеш Карлуш
83' Желтая карточка
Михалаке Мариус
90' Желтая карточка
Банку Никусор
90' Желтая карточка
Andrei Cristea1
90'+6
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
33
Бэлаша
Михай
6
Келич
Ренато
5
Вэтэжелу
Богдан
31
Ионицэ
Александру
II
8
Матею
Александру
11
Банку
Никусор
9
Иван
Андрей
99
Фортеш
Карлуш
28
Valentin
Mihaila
95
Stefan
Tarnovanu
32
Adria
Gallego
23
Фрасинеску
Козмин
13
Bradley
Diallo
3
Andrei
Radu
4
Михалаке
Мариус
22
Florian
Loshaj
20
Платини
Суареш
8
Juan
Pablo
Passaglia
30
Ovidiu
Horsia
10
Andrei
Cristea1
Университатя Крайова
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

34'
 
Juan Pablo Passaglia
57'
Кольич Элвир
Ионицэ Александру II
 
61'
 
Попадюк Дору
Ovidiu Horsia
62'
 
Платини Суареш
70'
0:1
Andrei Cristea1
(Платини Суареш)
72'
 
Adrian Balan
Andrei Cristea1
79'
 
Кабрал Родни
Платини Суареш
80'
Иванов Антоний
Вэтэжелу Богдан
 
82'
Фортеш Карлуш
(Valentin Mihaila)
1:1
82'
Бэрбуц Кристиан
Иван Андрей
 
83'
 
Михалаке Мариус
90'
Банку Никусор
 
90'
 
Andrei Cristea1

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Волунтари 1:2 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:0 Астра Ботошани 1:1 Университатя Крайова АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 АЕК Германнштадт 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Гонвед Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Гонвед 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:2 Сабаил Университатя Крайова 3:2 Академика Клинчени Сабаил 2:3 Университатя Крайова Оренбург 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =10 -5
КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы 1:2 Университатя Крайова Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 7 3 1 28 - 8 24
2. Университатя Крайова 12 7 2 3 18 - 12 23
3. Вииторул Констанца 11 6 3 2 26 - 14 21
4. Газ Метан Mедиаш 11 5 3 3 20 - 16 18
5. КСМ Политехника Яссы 12 4 6 2 15 - 11 18
6. Ботошани 12 3 7 2 18 - 18 16
7. Астра 11 4 3 4 14 - 14 15
8. Сепси 12 2 9 1 11 - 8 15
9. ФКСБ 11 4 2 5 13 - 17 14
10. Динамо Бухарест 11 4 1 6 15 - 20 13
11. Киндия Тырговиште 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Германнштадт 11 3 1 7 11 - 22 10
13. Академика Клинчени 11 2 3 6 15 - 24 9
14. Волунтари 11 1 2 8 8 - 25 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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