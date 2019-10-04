Румыния: Первая лига 2019-2020
Университатя Крайова
1:1
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко Зрители: 12358
КСМ Политехника Яссы
34' Желтая карточкаJuan Pablo Passaglia
62' Желтая карточкаПлатини Суареш
0:1
70' ГолAndrei Cristea1
1:1
82' ГолФортеш Карлуш
83' Желтая карточкаМихалаке Мариус
90' Желтая карточкаБанку Никусор
90' Желтая карточкаAndrei Cristea1
33
Бэлаша
Михай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
-
34 Raoul Baicu
-
Главный тренер: Виктор Питурка
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Ассулин ГайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
62'
70'
82'
83'
90'
90'
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +10 =4 -6Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Волунтари 1:2 Университатя Крайова
Университатя Крайова 1:0 Астра Ботошани 1:1 Университатя Крайова АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 АЕК Германнштадт 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Гонвед Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Гонвед 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:2 Сабаил Университатя Крайова 3:2 Академика Клинчени Сабаил 2:3 Университатя Крайова Оренбург 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =10 -5КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|2.
|Университатя Крайова
|12
|7
|2
|3
|18 - 12
|23
|3.
|Вииторул Констанца
|11
|6
|3
|2
|26 - 14
|21
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|11
|5
|3
|3
|20 - 16
|18
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|12
|4
|6
|2
|15 - 11
|18
|6.
|Ботошани
|12
|3
|7
|2
|18 - 18
|16
|7.
|Астра
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|8.
|Сепси
|12
|2
|9
|1
|11 - 8
|15
|9.
|ФКСБ
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|10.
|Динамо Бухарест
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|11.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Германнштадт
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|13.
|Академика Клинчени
|11
|2
|3
|6
|15 - 24
|9
|14.
|Волунтари
|11
|1
|2
|8
|8 - 25
|5
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