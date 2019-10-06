Швейцария: Суперлига 2019-2020
63' Желтая карточкаРуиз Жан
65' Желтая карточкаЗок Кристиан
0:1
77' ГолВечеи Балинт
1:1
82' ГолЛеняни Эрмир
87' Желтая карточкаТома Бастьен
1:2
90' ГолВечеи Балинт
68
Руиз
Жан
34
Ндойе
Бирама
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Думбия СейдуНападающий
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаЗащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
63'
65'
77'
0:1
82'
87'
90'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 9
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон
Лугано Последние 20 матчей: +4 =9 -7Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн
Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Лугано: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Сьон Кубок Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|7
|2
|1
|24 - 8
|23
|2.
|Янг Бойз
|3:0
|10
|6
|4
|0
|21 - 9
|22
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|4.
|Сьон
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|6.
|Цюрих
|0:3
|10
|3
|2
|5
|8 - 21
|11
|7.
|Серветт
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Лугано
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|10.
|Тун
|10
|1
|3
|6
|7 - 19
|6
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