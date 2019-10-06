Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Сьон
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7800
Лугано
0'
63' Желтая карточка
Руиз Жан
65' Желтая карточка
Зок Кристиан
0:1
77' Гол
Вечеи Балинт
1:1
82' Гол
Леняни Эрмир
87' Желтая карточка
Тома Бастьен
1:2
90' Гол
Вечеи Балинт
90'+4
18
Фикентшер
Кевин
30
Абделлауи
Аюб
68
Руиз
Жан
34
Ндойе
Бирама
45
Фаччинетти
Микаэль
24
Тома
Бастьен
6
Зок
Кристиан
7
Касами
Пайтим
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
9
Робертс
Улдрикис
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
14
Саббатини
Джонатан
20
Кустодио
Оливер
23
Даль
Монте
Никола
19
Герндт
Александр
11
Карлиньос
Жуниор
Сьон
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

Ход матча

59'
 
Араторе Марко
Даль Монте Никола
62'
Думбия Сейду
Гргич Анто
 
63'
Руиз Жан
 
65'
Зок Кристиан
 
71'
 
Боттани Маттиа
Герндт Александр
73'
Jared Khasa
Робертс Улдрикис
 
77'
0:1
Вечеи Балинт
81'
 
Ловрич Санди
Кустодио Оливер
82'
Леняни Эрмир
(Фаччинетти Микаэль)
1:1
86'
Сонг Александр
Касами Пайтим
 
87'
Тома Бастьен
 
90'
1:2
Вечеи Балинт
(Ловрич Санди)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон
Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Сьон 0:1 Тун Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс
Лугано Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн
Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Лугано: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига
Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Сьон Кубок Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 7 2 1 24 - 8 23
2. Янг Бойз 3:0 10 6 4 0 21 - 9 22
3. Санкт-Галлен 10 5 2 3 18 - 13 17
4. Сьон 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Люцерн 10 3 3 4 9 - 11 12
6. Цюрих 0:3 10 3 2 5 8 - 21 11
7. Серветт 10 2 5 3 12 - 12 11
8. Лугано 10 2 4 4 11 - 11 10
9. Нёвшатель Ксамакс 10 1 5 4 11 - 17 8
10. Тун 10 1 3 6 7 - 19 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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