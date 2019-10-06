Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
1:0
Перерыв
Олимпиакос Никосия
0'
1:0
15' Гол
Янниотас Яннис

Ход матча

15'
Янниотас Яннис
1:0

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос
Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия
Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис АСИЛ Лыси 2:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:5 Пафос Арис Лимассол 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 1:3 Олимпиакос Никосия

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 1
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 6
Аполлон 5:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Аполлон Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Аполлон 3:2 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Омония 5 3 1 1 8 - 4 10
3. АЕК Ларнака 5 2 3 0 11 - 5 9
4. Этникос Ахна 4 2 1 1 8 - 9 7
5. Аполлон 1:0 5 2 1 2 5 - 6 7
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 1 2 5 - 6 7
7. АПОЭЛ 2 2 0 0 6 - 2 6
8. Пафос 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Неа Саламина 5 2 0 3 7 - 10 6
10. Эносис 5 1 0 4 9 - 12 3
11. Олимпиакос Никосия 0:1 4 0 2 2 5 - 7 2
12. Докса Катокопия 5 0 2 3 3 - 8 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Янниотас Яннис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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