Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Аполлон
1:0
Перерыв
Олимпиакос Никосия
1:0
15' ГолЯнниотас Яннис
Ход матча
15'
1:0
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос
Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия
Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис АСИЛ Лыси 2:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:5 Пафос Арис Лимассол 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 1:3 Олимпиакос Никосия
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 1
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 6
Аполлон 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Аполлон Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Аполлон 3:2 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Омония
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|4.
|Этникос Ахна
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|5.
|Аполлон
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|8.
|Пафос
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Неа Саламина
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|10.
|Эносис
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|11.
|Олимпиакос Никосия
|0:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|12.
|Докса Катокопия
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
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