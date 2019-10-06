Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Цюрих
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 9618
Янг Бойз
0'
18' Желтая карточка
Шёнбахлер Марко
0:1
22' Гол
Фасснахт Кристиан
40' Желтая карточка
Бюрги Николас
44' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
45' Желтая карточка
Янко Саиди
58' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
0:2
65' Гол
Эбишер Мишель
0:3
76' Гол
Фасснахт Кристиан
0:4
90' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90'+5
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
17
Бангура
Умару
3
Nathan
V
13
Жанье
Па-Моду
14
Домджони
Тони
35
Зом
Симон
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
23
Махи
Мимаун
9
Сисей
Ассан
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
14
Бюрги
Николас
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
28
Лустенбергер
Фабиан
13
Нгамелеу
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
19
Мамбимби
Феликс
Цюрих
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

18'
Шёнбахлер Марко
 
22'
0:1
Фасснахт Кристиан
(Гарсия Улиссес)
40'
 
Бюрги Николас
44'
Жанье Па-Моду
 
45'
 
Янко Саиди
58'
 
Нсаме Жан-Пьер
65'
0:2
Эбишер Мишель
67'
Кололли Беньямин
Шёнбахлер Марко
 
73'
 
Гаудино Джанлука
Мамбимби Феликс
75'
Aiyegun Tosin
Махи Мимаун
 
76'
0:3
Фасснахт Кристиан
(Гаудино Джанлука)
79'
 
Лотомба Жордан
Нгамелеу Муми
84'
 
Эстебан Петинья
Эбишер Мишель
88'
Willie Britto
Жанье Па-Моду
 
90'
0:4
Нсаме Жан-Пьер
(Лотомба Жордан)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 10 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Серветт 0:1 Цюрих Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих
Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль Цюрих 2:2 Винтертур Цюрих 1:1 Санкт-Галлен
Янг Бойз Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель
Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 7 2 1 24 - 8 23
2. Янг Бойз 3:0 10 6 4 0 21 - 9 22
3. Санкт-Галлен 10 5 2 3 18 - 13 17
4. Сьон 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Люцерн 10 3 3 4 9 - 11 12
6. Цюрих 0:3 10 3 2 5 8 - 21 11
7. Серветт 10 2 5 3 12 - 12 11
8. Лугано 10 2 4 4 11 - 11 10
9. Нёвшатель Ксамакс 10 1 5 4 11 - 17 8
10. Тун 10 1 3 6 7 - 19 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Янко Саиди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Бюрги Николас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Шёнбахлер Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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