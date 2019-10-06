Швейцария: Суперлига 2019-2020
Цюрих
0:4
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 9618
Янг Бойз
18' Желтая карточкаШёнбахлер Марко
0:1
22' ГолФасснахт Кристиан
40' Желтая карточкаБюрги Николас
44' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
45' Желтая карточкаЯнко Саиди
58' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
0:2
65' ГолЭбишер Мишель
0:3
76' ГолФасснахт Кристиан
0:4
90' ГолНсаме Жан-Пьер
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
35
Зом
Симон
23
Махи
Мимаун
23
Янко
Саиди
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Махи МимаунПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
18'
22'
40'
44'
45'
58'
65'
0:2
76'
90'
0:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 12
-
10 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =6 -6Серветт 0:1 Цюрих Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих
Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль Цюрих 2:2 Винтертур Цюрих 1:1 Санкт-Галлен
Янг Бойз Последние 20 матчей: +10 =7 -3Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель
Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|7
|2
|1
|24 - 8
|23
|2.
|Янг Бойз
|3:0
|10
|6
|4
|0
|21 - 9
|22
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|4.
|Сьон
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|6.
|Цюрих
|0:3
|10
|3
|2
|5
|8 - 21
|11
|7.
|Серветт
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Лугано
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|10.
|Тун
|10
|1
|3
|6
|7 - 19
|6
Загрузка...